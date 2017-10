Người đẹp trên sàn đấu: Nóng bỏng kiện tướng dance sport

Vừa tròn 20 tuổi nhưng cô gái xinh đẹp Nguyễn Hoàng Thảo Uyên đã khiến những thế hệ đàn chị trong khiêu vũ thể thao (dance sport) ngỡ ngàng về tài năng cũng như độ biểu diễn nóng bỏng của mình.

45 HCV, top 6 Thử thách cùng bước nhảy



Nguyễn Hoàng Thảo Uyên nóng bỏng trong từng bước nhảy

Cũng như nhiều cô gái khác dấn thân với thể thao, Thảo Uyên có đam mê múa từ nhỏ nhưng cô cũng không ngờ mình lại có duyên nợ với dance sport. Được gia đình tạo điều kiện, Uyên theo học múa nhịp điệu từ khi còn bé xíu. Đến 8 tuổi, Uyên đã vào Trường Múa TP.HCM học ballet hệ chính quy. Những năm gần đây khi dance sport phát triển, Uyên cũng theo học. Ban đầu chỉ tập khiêu vũ để hỗ trợ cho múa, nào ngờ càng tập càng thích, đặc biệt môn này có nhiều bài biểu diễn thật sôi động, cuốn hút nên Uyên mê luôn, nhất là khi những kỹ năng từ ballet giúp Uyên mềm dẻo hơn trong những bước nhảy. Không những thế, dance sport cũng giúp cô gái thêm duyên dáng, hình thể ngày càng xinh đẹp, nóng bỏng và có những bước nhảy lôi cuốn, cá tính hơn.

Uyên tâm sự: “Khi mới bước chân vào bộ môn dance sport, Uyên gặp không ít khó khăn khi vừa phải đảm bảo thời gian học văn hóa và vừa đủ thời gian tập luyện. Nhưng quá hứng thú với các bài tập ngày càng đa dạng, phong phú nên em rất say mê. Có những buổi tập dù đã thuần thục nhưng em vẫn muốn tập đi tập lại, riết quen luôn từng động tác, từng điểm nhấn”. Đến nay Uyên đã sở hữu 45 HCV, từng lọt vào top 6 nữ Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên, top 8 cuộc thi Got to dance mùa đầu tiên.

Uyên cho biết ngoài các thầy Quý Lâm và Trung Thành ở Trung tâm TDTT Q.1 ân cần chỉ bảo thì người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô chính là HLV Khánh Thi. “Chị Khánh Thi rất xinh đẹp và phong cách chuyên nghiệp. Đó là người thầy mà em rất quý mến và là thần tượng của giới dance sport nữ. Với em, chị Thi còn là hình mẫu để em phấn đấu noi theo. Chỉ cần học được vài tố chất biểu diễn như chị cũng đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa, chị cũng luôn động viên em nỗ lực để vươn xa cũng như truyền cảm hứng để em thành công hơn trong bước đường sự nghiệp”.

Cô giáo trẻ thích nêm nếm món ăn

Uyên tài năng, ngoài dance sport, cô rất thích múa đương đại, nhảy hip hop... Cô tốt nghiệp xuất sắc Trường Múa TP.HCM năm 2010. Công việc chính hiện tại của Uyên ngoài vai trò VĐV còn là giảng viên của CLB Khánh Thi Dance Sport. Nhắc đến Uyên, các thành viên của CLB đều nhận xét đó là cô giáo tài năng, sống tình cảm và có những bài biểu diễn cực kỳ gợi cảm, nóng bỏng và hết sức lôi cuốn. Trong tập luyện và giảng dạy, Uyên cực kỳ nghiêm túc, nhưng ngoài đời cô nhí nhảnh và hồn nhiên, duyên dáng và xinh đẹp với tuổi 20.

Uyên rất thích nấu ăn và nêm nếm các món ăn. Mặn, ngọt, chua, cay cô đều thích bởi mỗi gia vị đều có cái hay và chất riêng của nó. Uyên cũng có sở thích rất nữ tính: làm đẹp. Uyên thích cách làm đẹp nhẹ nhàng, trang nhã, trừ những lúc thi đấu và biểu diễn thì phải trang điểm nổi bật.

Hơn 7 năm gắn bó với dance sport là từng ấy thời gian Uyên dành hết cho bộ môn này. Cô bảo hiện vẫn chưa có người yêu. Nói về tiêu chuẩn ý trung nhân, Uyên cho rằng người đàn ông lý tưởng của cô trước tiên phải biết thông cảm và hiểu nghề mà cô đang theo đuổi. Đối với Uyên, người ấy không cần phải cao lớn đẹp trai nhưng nhất định phải thành thật, chung thủy, siêng năng.

Cuộc sống của một cô gái 20 tuổi như Uyên còn bao nhiêu thử thách trước mắt, nhưng với tuổi trẻ, bản lĩnh, tình yêu của mọi người dành cho cô, không khó dự đoán Uyên sẽ tiến xa hơn trên con đường dance sport đang rộng mở.

Nguyễn Hoàng Thảo Uyên sinh năm 1994, cao 1 m 62, nặng 48 kg. Kiện tướng dance sport trong và ngoài nước với 45 HCV. Top 6 nữ Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên, top 8 Got to dance mùa đầu tiên.

