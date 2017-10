Người đẹp trên sàn đấu: Sao bước nhảy “Xoay Mario”

21 tuổi, Phạm Thị Ngọc Anh, hạng tư Thử thách cùng bước nhảy 2013 đã Nam tiến, một mình vào TP.HCM lập nghiệp. Khi nói chuyện, cô gái xinh đẹp đầy sức sống thể hiện rõ sự sắc sảo, cá tính...



Ngọc Anh năng động, cá tính - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng là VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) chuyên nghiệp, học TDDC từ năm 5 tuổi vì đơn giản mẹ thấy con gái gầy quá. Thế mà Ngọc Anh yêu và say TDDC suốt từ đó cho đến năm 18 tuổi. Ngày 14 tuổi, thấy trước quảng trường Nhà hát Lớn Hải Phòng nhiều bạn trẻ hay tụ tập nhảy theo nhiều điệu nhạc vui tai và thích mắt, Ngọc Anh xin gia nhập nhóm và tự học nhảy.

Cô gái có khả năng nhào lộn, xoay người trên không rất đỉnh, thừa hưởng từ TDDC, lại trông đáng yêu như cô bé Mario, thế là biệt danh “Xoay Mario” ra đời. Năm 18 tuổi, vào ĐH TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, Ngọc Anh chính thức giã từ TDDC. Cô gái tự tìm hiểu dance sport - bộ môn có sức lôi cuốn “chết người” nhiều hơn. Năm 17 tuổi, “Xoay” lọt vào chung kết khu vực cuộc thi Bước nhảy xì tin. Chính “Xoay” cũng không ngờ mình lại lọt vào top 20 rồi đạt đến top 4 Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance 2013 chỉ bằng những kỹ năng từ đường phố.

Bản thân Ngọc Anh tự nhận mình có khả năng thực hiện nhiều động tác khó, cơ thể uốn dẻo tốt, những lợi thế của VĐV TDDC, tuy nhiên do không được học múa bài bản nên khả năng biểu cảm trên khuôn mặt còn nhiều hạn chế.

Thế nhưng bản lĩnh, sự tự tin, cá tính của cô gái đất Cảng đã chinh phục được ban giám khảo. Ở Thử thách cùng bước nhảy 2014, Ngọc Anh cũng tham gia với vai trò trong ban tổ chức, chọn ra những gương mặt xuất sắc ở vòng loại diễn ra tại Hải Phòng, Hà Nội.

Mơ điệu nhảy tình yêu

“Được nhảy cùng người yêu sẽ có cảm giác thật sự khác biệt, thấy điệu nhảy đẹp lắm, em đang đi tìm bạn trai biết nhảy”, Ngọc Anh tiết lộ. Cô gái trẻ bảo nhảy múa là tình yêu lớn của cô, tìm được một người chia sẻ những vui buồn của cuộc sống cũng như bên những bước nhảy, thì là một hạnh phúc trọn vẹn.

Từ Hải Phòng vào TP.HCM làm việc trong Trung tâm Dance Center cùng nhiều bậc đàn anh đàn chị trong lĩnh vực nhảy múa từ tháng 2.2014, Ngọc Anh đang là một cô giáo dạy các học trò nhí kỹ năng nhào lộn, múa đương đại. Thử thách cùng bước nhảy thật sự đã thay đổi cuộc sống, cách suy nghĩ của Ngọc Anh.

Cô gái từng đoạt hàng chục HCV, HCB từ TDDC chỉ nghĩ mình sẽ học ĐH, sau đó xin việc vào một trường học nào đó làm giáo viên thể chất. Cuộc sống của Ngọc Anh bây giờ rực rỡ màu sắc hơn dự định của cô ngày 18 tuổi, dù lịch tập nhảy, dạy học cho trẻ con từ sáng sớm đến tối khuya, chấn thương có khi hành hạ cô cả tháng trời, quyết không cho cô nhảy múa. Ngọc Anh từng nằm nhà 2 tháng trời vì bị lệch đốt sống lưng, vỡ mảnh xương sống, chữa đủ cách không khỏi, may sao một người mách dùng cây xương rồng nướng với muối, rồi nằm lên, thế mà đỡ hẳn.

Là con gái, thích mua sắm, trang điểm, chụp ảnh dã ngoại, thích cả đi ăn quà vặt nữa, Ngọc Anh thú thật. Nhưng cô gái xinh đẹp này rất tinh tế, cô thích rủ bạn bè đi ăn những món ngon Hải Phòng ở Sài Gòn, nhưng phải đến chính những quán hàng của người Hải Phòng làm, dù có xa đến đâu. Bánh đa cua Hải Phòng ở Q.Tân Bình là một ví dụ, cửa hàng ấy đã làm cô gái 21 tuổi vơi nỗi nhớ nhà, như thấy mình đang được trở về giữa thành phố Cảng.

Phạm Thị Ngọc Anh sinh năm 1993 tại Hải Phòng. Từng là VĐV TDDC chuyên nghiệp, sau đó chuyển sang dance sport. Đoạt nhiều HCV, HCB Đại hội TDTT toàn quốc, Đại hội TDTT sinh viên Đông Nam Á, HCĐ vô địch châu Á ở bộ môn TDDC; hạng tư Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance 2013.

