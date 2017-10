Người đẹp trên sàn đấu: Thiên thần bước nhảy

Nói xinh thôi thì chưa đủ, mà phải nói rằng Hoàng Mỹ An, kiện tướng quốc gia dance sport, á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013, sở hữu nét đẹp trong sáng và thánh thiện như thiên thần.

Hoàng Mỹ An - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng có thời gian, Mỹ An lấy nick name là Bằng An. Thêm vài tuổi nữa, thấy cái tên bằng phẳng quá, An lại thích mọi người gọi cô là Mỹ An hơn. Cái tên cá tính, sắc sảo, “mà có vẻ sẽ thăng tiến hơn”, cô gái cười chia sẻ.

Tiểu thư dance sport

Là con gái út trong một gia đình có điều kiện nên Mỹ An luôn được cưng chiều như tiểu thư. Năm 11 tuổi, Mỹ An làm quen với dance sport, và được những HLV hàng đầu của bộ môn này, thầy Chí Anh - cô Khánh Thi, dẫn dắt. Cô gái nhỏ ngày càng đam mê bộ môn khiêu vũ dù phải chịu nhiều bầm dập mới hoàn thành được các bài tập, mới thực hiện được các động tác khó. Gia đình ủng hộ niềm đam mê của cô út, luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho Mỹ An theo học những khóa học dài ngày từ những chuyên gia giỏi của bộ môn này ở nhiều nước châu Á và cả châu Âu.

Tuy nhiên, Hoàng Mỹ An không kiêu kỳ như những gì người ta có thể tưởng tượng về một tiểu thư dance sport. Mỹ An là cô gái rất thân thiện, thích kết bạn với nhiều người. Bên cạnh đó, Mỹ An còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Mặc dù lịch học và tập luyện gần như chiếm hết thời gian của Mỹ An, nhưng cô gái vẫn sắp xếp để có thể đều đặn đến các trại trẻ mồ côi phát quà. Mỹ An cũng lên kế hoạch sẽ đến các nhà mở, làm cô giáo dạy nhảy, với mong muốn bù đắp những thiếu thốn tinh thần cho những em bé thiếu may mắn.

Từng là học sinh giỏi nổi tiếng ở Trường quốc tế Á Châu, Mỹ An vừa nhập học Khoa Marketting của ĐH Quốc tế RMIT. Bên cạnh đam mê dance sport, Mỹ An cũng muốn tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình: Ba mẹ của Mỹ An kinh doanh bất động sản, trong khi anh trai và chị gái cũng đều là những người thành đạt trong kinh doanh. Nếu như ba Mỹ An bên cạnh công việc kinh doanh còn là một nghệ sĩ kèn saxophone tài năng, thì Mỹ An cũng muốn tích lũy được thêm những kiến thức khác ngoài hoạt động thể thao, nghệ thuật. Điều này cũng sẽ rất thiết thực với Mỹ An khi cô dự tính sau này sẽ mở trường dạy dance sport cho các bạn trẻ đam mê.

Tỏa sáng trọn vẹn

Đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu cho những thành công ngày hôm nay, nên Mỹ An trân trọng những ngày tháng gian khó trải qua cùng bạn nhảy, người anh họ Minh Trường. An còn nhớ ở giải vô địch dance sport Malaysia mở rộng 2008, hai anh em bé nhất đoàn, đinh ninh chỉ đứng thứ 6, thế nhưng không ngờ lại được giải nhất. Hay như ở giải VĐQG tổ chức ở Đắk Lắk 2012, An bị cùi chỏ tay của một bạn nhảy khác đập vào mũi, máu chảy ròng ròng mà không hay biết. Anh Minh Trường sợ hãi nhưng không thể ngừng lại. Nhạc dứt, Mỹ An cũng ngất xỉu, chẳng kịp nhận HCV cho người chiến thắng. Có một tấm ảnh một phóng viên chụp lại, Mỹ An đang bay lên không trung, cằm, cổ vương đầy máu. Những kỷ niệm An chưa bao giờ quên, cô gọi đó là những tấm huy chương đặc biệt trên con đường không phải chỉ có toàn hoa hồng và thảm đỏ...

Tự nhận không bao giờ ăn kiêng, chỉ ăn đủ chất và đúng bữa, cộng thêm những giờ tập nhảy say mê, Mỹ An giữ được vóc dáng khiến nhiều người phải ganh tị. Mỹ nữ dance sport 18 tuổi còn chơi piano cực siêu, hát rất hay, từng tham gia cả trong ban nhạc thiếu nhi Biti trước đây. Thế nên không ngạc nhiên khi có nhiều lời mời Mỹ An tham gia vào các chương trình quảng cáo, game show truyền hình, dự án phim… Tuy nhiên, Mỹ An còn cân nhắc vì cô thật sự muốn rèn luyện thêm, để một khi đã tỏa sáng thì phải tỏa sáng trọn vẹn. Á quân của Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance 2013 vẫn dõi theo các thí sinh của mùa thi 2014, “tất nhiên ở một vai trò khác”, Mỹ An giữ bí mật. T.H

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996 tại TP.HCM. Những thành tích của Mỹ An: HCV giải TP.HCM mở rộng hạng thiếu niên năm 2007. HCV giải Đông Nam Á mở rộng hạng thiếu niên năm 2008. HCĐ giải châu Á mở rộng năm 2008. Giải vô địch trẻ và Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc 2009, 2010. Vô địch quốc gia hạng thanh niên năm 2010, 2012. Top 31/87 cặp nhảy tại Đức mở rộng 2012. HCB giải miền Đông nước Mỹ 2013. Top 6 liên hoan các ngôi sao khiêu vũ thể thao châu Á và thế giới tại Nhật 2013. Hạng 5 giải Asian Indoor Games 2013 tại Hàn Quốc.

Thúy Hằng

