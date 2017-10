Người đẹp trên sàn đấu: Vẻ đẹp tinh khôi của sao cầu lông

Sở hữu làn da trắng nõn lại thích bận đồ tông màu sáng, Vũ Thị Trang toát lên vẻ đẹp tinh khôi của nữ sinh hơn là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp với hơn 10 năm “lăn lộn” trên sàn đấu.

Nhan sắc là của trời cho



Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nói về làn da khiến nhiều người xuýt xoa “trắng gì mà sáng thế”, Vũ Thị Trang cho biết có lẽ cô thừa hưởng gien da trắng từ bố mẹ. Cũng nhờ gien này nên tuy rời vùng cao Bắc Giang từ lúc 12 tuổi để vào miền Trung nắng gió Đà Nẵng tập luyện cầu lông đến tận bây giờ ở tuổi 23 nhưng Vũ Thị Trang vẫn giữ được nước da trắng ngần.

Chọn cầu lông làm đam mê, 12 năm xa nhà, Trang đều tự chăm sóc sức khỏe lẫn giữ gìn nhan sắc cho mình. Cô thổ lộ nhiều người nói tập cầu lông chủ yếu trong nhà, khi thi đấu thì có máy lạnh phà phà nên đỡ cực và không bị tàn phai nhan sắc so với nhiều môn thể thao khác. Tuy nhiên, để chơi cầu lông chuyên nghiệp phải khổ cực rất nhiều, ngày tập 2 - 3 buổi, ngoài tập chuyên môn còn phải rèn thể lực, nói chung là rất mệt, chẳng khác nào những môn thể thao cực khổ khác. Những khi lao vào tập luyện, Vũ Thị Trang chẳng mảy may nghĩ đến việc sợ ảnh hưởng đến nhan sắc bởi cô quan niệm thành công phải do nỗ lực bản thân còn nhan sắc là của trời cho. Tất nhiên để có sức khỏe tốt, ngoài luyện tập, Vũ Thị Trang cũng chú tâm bồi bổ cơ thể bằng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Cũng vì thế mà cô duy trì được thể lực sung mãn cho những trận đấu cam go kéo dài hơn tiếng đồng hồ.

Thành công không tự nhiên mà có

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng vừa qua, Vũ Thị Trang đã làm nên những thành tích lịch sử cho cầu lông VN ở đấu trường quốc tế. Tại giải vô địch thế giới cuối tháng 8, Vũ Thị Trang lần đầu ghi tên mình vào vòng tứ kết. Tiếp đến tại giải VN mở rộng vừa kết thúc, Vũ Thị Trang liên tiếp giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh hơn nhiều để vào bán kết. Từ tay vợt nằm ngoài top 100, Vũ Thị Trang đã lên hạng 85 TG và theo bảng xếp hạng mới nhất, tay vợt nữ số 1 VN đã vươn lên hạng 75 TG, một thứ hạng lịch sử với Vũ Thị Trang.

Được người hâm mộ lẫn giới truyền thông “nhắc” nhiều nhờ những thành tích ấn tượng vừa qua, nhưng thành công đến với Vũ Thị Trang là cả một quá trình. Chuyên tâm tập luyện cùng chuyên gia Đài Loan và các đồng đội ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng trong thời gian dài giúp Trang hoàn thiện tốt kỹ chiến thuật. Cô liên tục đạt thành tích cao ở các giải trẻ trong nước trước khi tạo nên thành tích lịch sử cho cầu lông nữ VN với tấm HCĐ tại Olympic trẻ 2010 ở Singapore. Tại SEA Games 27 (năm 2013), Trang thể hiện bước tiến vững chắc với tấm HCĐ đầu tiên cho cầu lông nữ VN. Gần đây Trang được Liên đoàn Cầu lông VN tạo điều kiện du đấu quốc tế nhiều hơn, cũng nhờ đó tay vợt này ngày càng cứng cáp và tiếp tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng.

Vũ Thị Trang cho biết cô còn trẻ nên dồn toàn lực cho niềm đam mê cầu lông. Xa hơn, Trang muốn trở thành HLV để truyền đạt những kinh nghiệm mà mình học được cho những ai đam mê môn thể thao này.

Hứa hẹn gây bất ngờ tại ASIAD Vũ Thị Trang sinh năm 1992 tại Bắc Giang - 12 tuổi vào Đà Nẵng tập cầu lông. - Thành tích: vô địch trẻ quốc gia, vô địch quốc gia trong nhiều năm liền, HCĐ SEA Games 27 (năm 2013), HCĐ giải cầu lông VN mở rộng 2014, vào tứ kết giải cầu lông vô địch TG 2014. Hôm qua 18.9 Vũ Thị Trang cùng các đồng đội ở tuyển cầu lông VN đã có mặt tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm chuẩn bị tranh tài tại ASIAD. Dù góp mặt rất nhiều tay vợt hàng đầu TG của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan nhưng với sự tiến bộ trong thời gian qua, Vũ Thị Trang hứa hẹn tạo nên bất ngờ tại giải bên cạnh niềm hy vọng số 1 Nguyễn Tiến Minh.

Quỳnh Anh

>> Người đẹp trên sàn đấu: Thảo 'gấu' đáng yêu

>> Người đẹp trên sàn đấu: Quyến rũ trong từng điệu nhảy

>> Người đẹp trên sàn đấu: Bông hồng của aerobic VN

>> Người đẹp trên sàn đấu: Của hiếm bóng bàn

>> Người đẹp trên sàn đấu: Võ sĩ hớp hồn cánh mày râu

Quỳnh Anh