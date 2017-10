Người hâm mộ “hại” Quang Liêm

Kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm mất cơ hội được thi đấu ở giải cờ vua danh giá nhất trong sự nghiệp Memorial Tal diễn ra vào tháng 6.

Lê Quang Liêm cùng 12 kỳ thủ khác được BTC đưa vào danh sách cho người hâm mộ bầu chọn ra 1 kỳ thủ duy nhất tranh tài cùng 9 kỳ thủ hàng đầu TG. Nguyên tắc của BTC là việc bầu chọn phải diễn ra công bằng, số lượng phiếu phải bảo đảm hợp lý từ các quốc gia. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày bầu chọn, số phiếu của Quang Liêm tăng đột biến so với các kỳ thủ còn lại do người hâm mộ VN dồn phiếu dữ dội cho Liêm. Do đó BTC đã rút tên Quang Liêm khỏi cuộc bầu chọn và giải thích rằng đây là những phiếu bầu không thỏa đáng.

Với 3.860 phiếu, kỳ thủ Luke McShane (Anh) vượt qua 12 đối thủ còn lại để góp mặt ở Memorial Tal 2012. Trong khi đó, dù không may mắn, Quang Liêm vẫn miệt mài tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải cờ vua vô địch châu Á diễn ra tại TP.HCM vào tháng 5 tới.

Hoàng Quỳnh