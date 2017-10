Người Hàn Quốc giành HCV cho nước Nga

Giới thể thao Hàn Quốc đang tiếc đứt ruột và bất lực đứng nhìn VĐV từng là của mình Ahn Hyun-soo, nay mang quốc tịch Nga với tên mới là Victor An, đoạt liên tiếp 3 HCV ở Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở TP.Sochi, Nga.

Victor An luôn dẫn đầu trong các cuộc thi - Ảnh: AFP

Mới nhất, Victor An vừa đoạt HCV nội dung 5.000 m trượt băng tiếp sức, giúp đoàn Nga vươn lên vị trí thứ 2 bảng tổng sắp với 9 HCV, xếp sau Na Uy với 10 HCV. Trước đó, Victor An đoạt 2 HCV nội dung trượt băng tốc độ 500 m và 1.000 m, cùng HCĐ nội dung 1.500 m. Thành tích này giúp anh cân bằng thành tích từng đoạt 3 HCV, 1 HCĐ ở Thế vận hội (TVH) Turin 2006, và trở thành một trong những VĐV thành công nhất của thể thao mùa đông (chỉ đứng sau 2 VĐV người Na Uy là Ole Einar Bjoerndalen và Bjorn Daehlie, cùng đoạt 8 HCV).

Gần 2 triệu người đề nghị điều tra xem có gian lận trong chấm điểm hay không ở cuộc thi đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật, sau khi nữ VĐV người Nga Adelina Sotnikova giành chiến thắng trước “nữ hoàng trượt băng” Hàn Quốc Kim Yuna. Trước dư luận này, Ban tổ chức TVH ở Sochi đã công bố các hình ảnh kỹ thuật cho thấy việc Sotnikova thắng Kim Yuna là xứng đáng, thông qua các động tác biểu diễn có độ khó và chính xác hơn VĐV Hàn Quốc.

Được biết, tại TVH Turin 2006 An thi đấu cho Hàn Quốc, nhưng tại giải VĐTG cùng năm, VĐV này có xích mích với HLV. Sau đó, An bị trù dập và dần bị tách biệt khỏi đội tuyển trượt băng Hàn Quốc, cũng như với việc bị chấn thương nặng trong năm 2008 và không vượt qua vòng loại để dự TVH tại Vancouver 2010, An gần như bị bỏ rơi. Quá thất vọng, VĐV hiện 28 tuổi này tìm đến bến đỗ mới là nước Nga và nhập tịch nước này để thi đấu ở Sochi 2014.

Quyết tâm chứng tỏ thực tài của An đã được đền đáp bằng 3 chiếc HCV một cách xứng đáng. Trước thành công của An, giới chức Hàn Quốc đang đề nghị điều tra nguyên nhân vì sao thể thao nước này đã bỏ rơi một tài năng lớn và nay đang tỏa sáng trong màu áo tuyển Nga. Tại TVH Sochi, Hàn Quốc đang đứng thứ 12 với 3 HCV, nếu như có An thì thành tích của họ đã được cải thiện rất nhiều.

Trong khi đó, 2 VĐV từng vô địch Olympic là Evi Sachenbacher-Stehle (Đức) và William Frullani (Ý) bị trục xuất vì phát hiện dương tính với chất kích thích. Ở bán kết môn hockey nam, Canada thắng Mỹ 1-0 và vào chung kết gặp Thụy Điển (thắng Phần Lan 2-1). Ukraine cũng giành được HCV đầu tiên.

Giang Lao

