Người mẫu Andrea đập vỡ cân để giảm béo

Một ngày mở mắt dậy, Andrea nhảy lên cân và giật mình thảng thốt, kim đồng hồ chỉ 52 kg. Cô tức giận, nhảy khỏi cân, cầm cái cân trong hai tay, đập mạnh vào tường. Mặt kính chiếc cân vỡ tan trong tích tắc.

Andrea hâm mộ Barca và đam mê thể thao - Ảnh: nhân vật cung cấp

“Tôi lúc nào cũng bảo mình chỉ được phép nặng tối đa 50 kg. Vậy mà chỉ trong 1 tuần tôi ăn uống giờ giấc lung tung và không tập thể dục được, tăng vọt thêm 2 kg”, Andrea (tên VN là An) đau khổ.

Đến sân Barcelona xem bóng đá như đi chợ

An sinh ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, nhà ngay gần sân Nou Camp (sân nhà của CLB Barcelona). Thông tin thú vị là bố An có một công ty sản xuất giày dép, thương hiệu Aybar, đây chính là hãng giày mà các cầu thủ Barcelona sử dụng. Vậy là gia đình của An thường xuyên được tặng vé VIP vào sân Nou Camp xem cũng như ưu tiên đỗ ô tô tại ngay chỗ đỗ xe của các cầu thủ CLB này.

Cả dòng họ của An đều là những cule (fan của Bacerlona) chính hiệu, vì thế, từ khi còn trong bụng mẹ, trong An đã có dòng chảy mang tên Barca. “Ngày đó tôi còn nhỏ, không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ những âm thanh rộn rã trước mỗi trận bóng, biển người trên sân Nou Camp hò hét vang trời. Bố tôi nói hồi tôi 3 tuổi, bố thường xuyên chở cả nhà ra sân xem trực tiếp. Bố tôi thân với các cầu thủ của Barcelona. Trong nhà tôi vẫn còn treo bức ảnh cầu thủ nổi tiếng thế giới Rivaldo người Brazil bế tôi trên tay”, An tự hào.

Năm 8 tuổi, hai chị em An sang VN cùng với bố, nhưng với cô “bóng đá Tây Ban Nha là niềm tự hào nhất của tôi về quê hương”. Cô, bố và em trai không bỏ sót bất cứ một trận cầu nào của Barca qua sóng truyền hình. Ngày là nữ sinh Trường THPT Chu Văn An, An cũng hay tham gia vào các trận cầu ở sân cỏ nhân tạo cùng các bạn. “Tôi không mấy xem bóng đá VN, không phải vì thích hay không, với tôi, tình yêu với bóng đá đất nước mình đã lớn quá rồi, chắc tim không đủ chỗ nữa”, cô gái mắt xanh, tóc vàng, da trắng nhưng nói tiếng Việt như một người bản ngữ hài hước.

Phòng gym là vòng quanh hồ Tây

Gia đình An đang sinh sống tại một căn hộ nằm sát hồ Tây, Hà Nội. Bố An là một người nghiêm khắc, nhất là trong việc giáo dục cho các con tinh thần yêu thể dục thể thao. Từ ngày An 10 tuổi, mỗi buổi sáng cuối tuần và bất cứ lúc nào rảnh trong ngày, ông lại thúc giục cả 2 con đạp xe cùng mình quanh hồ Tây. Thời gian đạp xe 1 vòng hồ (18 km) không được phép quá 60 phút, ai chạy chậm sẽ có hình phạt. An sợ bố, cô luôn luôn cố gắng duy trì thời gian đạp xe 1 vòng hồ Tây chỉ 45 phút.

Bố An có một cách rất hay để con gái chăm chỉ chơi thể thao, đó là “khích tướng”. Ví dụ, vừa nhìn thấy con sau mấy ngày, ông nhăn mặt: “Con thử nhìn mình trong gương xem, bố không nghĩ là con đang làm nghề người mẫu”, hay trước bữa ăn: “Trời ơi, Andrea, con béo quá rồi đấy! Sao con không chịu tập thể thao gì cả, hãy xem lại khẩu phần ăn đi, bố xấu hổ khi đi cạnh con”. Nhà An không có bất cứ một máy tập chạy nào, vì bố An quan niệm rằng: Phòng gym là quanh hồ Tây. Nếu tập ở nhà, mệt thì người ta có thể dừng bất thình lình. Trong khi nếu chạy ngoài đường, mệt đến mấy cũng phải cố chạy về nhà.

An theo ngành người mẫu từ năm 14 tuổi đến giờ, nhưng thực ra từ hồi còn 2, 3 tuổi, cô đã là người mẫu ảnh trong các bộ ảnh quảng cáo mẫu giày dép mới nhất cho công ty của bố. Vì đặc thù nghề nghiệp, An không cho phép mình được có cân nặng tùy ý. Chính vì lẽ đó, mới mấy ngày trước, nhảy lên cân và thấy mình bỗng nhiên nặng 52 kg, An tức giận đã đập vỡ chiếc cân. Cô gái lại lao vào tập chạy bền, đạp xe, bơi.

Riêng bơi là một thế mạnh của An, cô bé người Tây Ban Nha đã biết bơi từ hồi… 3 tháng tuổi. Ở Tây Ban Nha, trẻ em sơ sinh có riêng trường để học bơi, sau khi được các thầy giáo dạy cho trẻ em sơ sinh quẫy dưới nước, An được thực hành tại ngay trong bể bơi trong nhà mình. “Bố tôi kể, ngày tôi 3 tháng, thả tôi xuống bể, tôi đã biết cách để nổi trên mặt nước”, người mẫu trẻ kể.

Người mẫu, diễn viên Andrea tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona, sinh năm 1995, cha mẹ cô là người Tây Ban Nha. Cô sang VN năm 8 tuổi, đến nay có thể nói trôi chảy 3 thứ tiếng: Anh, Việt, Tây Ban Nha. Cô đang là một người mẫu chuyên nghiệp cho một công ty tại VN, từng diễn xuất trong nhiều bộ phim. Cô đang tham gia vai thứ chính trong phim Những ngọn nến trong đêm phần 2.

Thúy Hằng