Người Việt đầu tiên đua thuyền buồm thế giới

Đó là “đặc vụ” đầu tiên và đáng kể của chàng thủy thủ 29 tuổi, người Đà Nẵng khi anh cùng đoàn thuyền đua Clipper Race về với cảng biển quê hương chiều 17.2.

Nguyễn Trần Minh An (giữa) cùng các bạn đồng hành - Ảnh: An Dy

Nguyễn Trần Minh An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) trở thành người VN đầu tiên vinh dự tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 - 2016, cuộc đua thu hút hơn 700 thủy thủ không chuyên đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia.

Đây là hành trình đua thuyền buồm kỷ lục với hải trình chinh phục hơn 40.000 hải lý (khoảng 75.000 km), kéo dài gần 1 năm. Và Minh An được vinh dự tham gia chặng đua thứ 7 trong toàn cuộc đua, chặng từ Airlie Beach (Úc) về Đà Nẵng (VN) dài hơn 4.100 hải lý, kéo dài tròn 1 tháng trên biển.

Cuộc đua khắc nghiệt

Trước khi được TP.Đà Nẵng chọn làm đại diện tham gia cuộc đua trên chính con thuyền mang tên Đà Nẵng - Việt Nam, Minh An có thâm niên hơn 3 năm làm thủy thủ lai dắt tàu ở Công ty CP tàu lai cảng Đà Nẵng. Là một thủy thủ lai dắt tàu nhiều kinh nghiệm, cộng với kỹ năng, sự tự tin của một hướng dẫn viên du lịch, An nhanh chóng nhập cuộc đua và khẳng định sức vóc ở sân chơi quốc tế và chuyên nghiệp. “Thời gian làm công việc lai dắt tàu, tôi đã nhiều lần tham gia lai dắt khẩn cấp giữa đêm đen mịt mù, và đó là một trong những kinh nghiệm sóng nước đáng giá mà tôi mang theo cuộc đua có một không hai này”, Minh An tự tin chia sẻ ngay khi thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam vừa cập cảng.

Cũng theo chàng thủy thủ trẻ này, lênh đênh bằng thuyền buồm cả tháng ròng giữa đại dương bao la là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và không dễ gì có được trong đời. Nếu thủy thủ trên những chiếc thuyền lớn phải đối mặt với sóng giật, gió dữ, lốc xoáy thì ở đây sẽ khắc nghiệt hơn khi thủy thủ trên những thuyền buồm phải luôn giữ mình thăng bằng ở độ nghiêng 45 độ.

Đưa bạn bè năm châu về VN

Sau khi khởi hành trong cái nóng của bán cầu nam, đoàn thuyền 12 chiếc Clipper Race bắt đầu di chuyển vào vùng nhiệt đới và tiến về phía bắc bán cầu, đối mặt với những thử thách định tuyến phức tạp khi đi qua các đảo của Papua New Guinea hay Indonesia. Và khi đoàn đua tiến dần vào Thái Bình Dương, đi sâu vào khu vực biển Đông, họ đã bắt đầu có những cảm nhận thú vị về đích đến là Đà Nẵng, VN.

Trong chặng đua thứ 7 này, thuyền Đà Nẵng có 16 thành viên (trong tổng số 58 thành viên) tham gia và họ đã nghe người VN duy nhất trong số đó “kể” về thành phố xinh đẹp, thân thiện bên bờ sông Hàn cùng hàng loạt những hoạt động phụ trợ hấp dẫn kéo dài trong suốt hơn 10 ngày đoàn lưu lại thành phố. “Trong số hơn 200 thủy thủ cập cảng chặng này, chúng tôi thấy thật may mắn vì thuyền chúng tôi mang tên thành phố các bạn, đặc biệt chúng tôi có thành viên người Đà Nẵng nên chúng tôi biết mình được chào đón như đang trở về nhà”, thuyền trưởng Wendy Tuck (người Úc), hoa tiêu đầy kinh nghiệm của thuyền buồm Đà Nẵng xúc động cho biết.

Cũng theo chia sẻ của các thủy thủ đoàn thì khi vào Biển Đông, ngang qua khu vực Hoàng Sa, Trường Sa họ bị cuốn vào guồng thời tiết chuyển biến thất thường, sóng rất lớn và gió lốc xoáy, nhưng các thuyền viên đã hợp sức lại để cùng lèo lái con thuyền đưa nó đi đúng hướng, để được “trở về nhà”. “Nếu nói về giá trị tinh thần đạt được sau chặng đua thì với tôi đó là sự trải nghiệm đầy tự tin, và hơn cả, không phải chỉ là mang được hình ảnh và thương hiệu Đà Nẵng, VN ra với bạn bè thế giới, mà chính là đưa bạn bè thế giới về với Đà Nẵng, VN. Tôi rất tự hào về điều đó”, Minh An tự tin chia sẻ sau chặng đua.

Đội thuyền Bắc Ireland về nhất chặng Úc - Đà Nẵng Sáng 17.2, đội thuyền buồm Derry Londonderry Doire (Bắc Ireland) cập cảng sông Hàn, TP.Đà Nẵng đầu tiên, giành chiến thắng chặng 7 (hành trình Úc - VN) của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 - 2016. Đội thuyền buồm Garmin về nhì, đây cũng là thành tích tốt nhất của đội. Đội Great Britain về thứ ba. Đội Đà Nẵng - Việt Nam về thứ 6 trong buổi chiều cùng ngày và hiện xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Thành tích cao nhất của đội Đà Nẵng - Việt Nam là thắng chặng Sydney - Hobart (Úc) vào tháng 12.2015. Cuộc đua Clipper 2015 - 2016 xuất phát từ London (Anh) vào 30.8.2015. Nguyễn Tú

An Dy