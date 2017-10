Nguyễn Thị Sari phá kỷ lục Para Games

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH TÍNH TÍNH ĐẾN 11 GIỜ NGÀY 18.12

* Bơi lội (16 HCV): Nguyễn Đức Thiện (100m bơi ngửa – hạng thương tật S7), Đỗ Thanh Hải (50 bơi ếch nam, TT SB4), Dư Thị Lan (50m 50 bơi ếch nữ, TT SB6), Nguyễn Quang Vương (50 bơi ếch nam, TT SB8) và Nguyễn Thị Hảo (50m tự do hạng TT S11), Nguyễn Thị Hảo (50m ếch, TT SB11), Võ Huỳnh Anh Khoa (100m bướm, hạng TT S9) và Bùi Thị Xim (100m tự do, TT S11), Đỗ Thanh Hải (200m tự do, TT S6), Trịnh Thị Bích Như (50m ếch, TT S5), Nguyễn Đức Thiện (50m ếch, TT S7), Đặng Văn Công (50m ếch, TT S8), Nguyễn Quang Vương (100m ếch, TT SB8), Dư Thị Lan (100m ếch, TT SB6), Nguyễn Thị Sari (100m ếch, TT SB5) và Nguyễn Thành Trung (100m ếch, TT SB4).

* Bóng bàn (3 HCV): đôi nam loại thương tật 8 (Phạm Văn Hoàng - Lý Xuân Phú), đôi nam loại thương tật 9 (Huỳnh Thành - Mai Ngọc Trung) và đôi nữ loại thương tật 10 (Việt Thị Kim Vân - Nguyễn Thị Hoa Phượng).

* Điền kinh (3 HCV): Trịnh Công Luận (đẩy tạ, TT F55), Nguyễn Thị Thúy (chạy 100m, TT T44), Cao Ngọc Hùng (ném đĩa, F58)

* Cử tạ (2): Nguyễn Thanh Xuân (dưới 48kg nam), Đặng Thị Linh Phương (dưới 48kg nữ).