Nguyễn Tiến Minh xếp hạt giống số 3

Ở giải Singapore Super Series tổ chức từ 15 – 20.6, Tiến Minh cũng được xếp hạt giống 3 và gặp Wong Choong Hann (Malaysia - 15) ở vòng 1. (Nhựt Quang)

* Hai trận bán kết bóng đá giải hạng nhì quốc gia tranh quyền lên hạng nhất đã diễn ra vào chiều 6.6 tại sân Tự Do (Huế) với kết quả: Hòa Phát V&V thắng Dược Sài Gòn 4-1 bằng thi đấu luân lưu 11m, sau khi hòa 2-2 ở giờ thi đấu chính thức và Nguyễn Hoàng Kiên Giang thắng Phadin Quảng Ngãi 3-2. Như vậy, Hòa Phát V&V và Nguyễn Hoàng Kiên Giang sẽ góp mặt ở giải hạng nhất mùa giải năm sau. (Q.H)

* Sáng nay 9.6, 48 tay đua thuộc 7 đội phong trào và 7 đội trẻ khởi tranh Giải đua xe đạp toàn quốc Về nông thôn tranh Cúp Bảo vệ thực vật An Giang 2010 (từ ngày 9.6 đến 13.6) với lộ trình dài 503 km gồm 6 chặng đi qua các huyện, thị xã của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc đua xuất phát tại huyện Mộc Hóa (Long An) và kết thúc ở thành phố Long Xuyên (An Giang). (K.Hòa)

* Giải Golf Việt Nam mở rộng 2010. Tay golf Wasin Sripattranusorn (Thái Lan) - huy chương vàng SG 25 lập kỷ lục với thành tích - 14 gậy sau 4 ngày thi đấu, dễ dàng vượt qua Peter Willaber (Philippines) để đoạt chức vô địch. Ở giải đấu dành riêng cho các tay golf VN, Trịnh Văn Thọ đã vượt mặt Andrew Hùng Phạm để đoạt chức vô địch quốc gia. (Đ.N.Thạch)