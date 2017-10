Nhà cựu vô địch sa lầy

Trở thành người nổi tiếng đã khó, nhưng giữ cho danh tiếng của mình trong sạch lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Đã có rất nhiều ngôi sao thể thao sau khi tạo dựng được danh tiếng đã đi vào con đường sa ngã.

Joe Calzaghe là một trong những võ sĩ nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh trong những năm gần đây. Anh là niềm tự hào của quyền Anh Xứ Wales khi từng nắm giữ đai vô địch của WBO, WBA, WBC, và IBF ở hạng cân siêu trung. Không chỉ vậy, anh còn là võ sĩ có thời gian nắm đai vô địch lâu nhất trong thời gian gần đây. Calzaghe giữ đai WBO trong suốt hơn 10 năm trước khi từ bỏ để chuyển sang thi đấu ở hạng bán nặng.

Bên cạnh đó, người ta còn biết đến Calzaghe như là một võ sĩ bất khả chiến bại. Trong suốt sự nghiệp của mình, võ sĩ người Xứ Wales thượng đài 46 lần mà không thua (trong đó có 32 trận thắng bằng knock-out). Anh giải nghệ vào tháng 2.2009 và trở thành võ sĩ thứ tư tại châu Âu sau Terry Marsh, Michael Loewe và Sven Ottke không thua trận nào.

Sau khi giải nghệ, Calzaghe thành lập công ty đào tạo các tài năng quyền Anh trẻ. Bên cạnh đó, anh tham gia chương trình chống bạo hành trong trường học. Những tưởng đó sẽ là những mục tiêu trong phần còn lại cuộc đời Calzaghe.

Tôi rất buồn khi không còn thi đấu nữa và tiếc là tôi đã chọn ma túy để giải khuây _ Joe Calzaghe

Joe Calzaghe

Tuy nhiên, mới đây, tờ News of the World đã cho đăng một thông tin gây chấn động. Đó là việc Calzaghe thường xuyên sử dụng cocaine. Tương tự như các vụ trước đây, phóng viên của News of the World đã cải trang thành một tay chơi và tiếp xúc với cựu võ sỹ vô địch thế giới. Bằng kinh nghiệm tác nghiệp dày dạn, phóng viên này đã moi được thông tin rằng một người họ hàng đã cung cấp cocaine cho Calzaghe sử dụng rất thường xuyên.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cựu vô địch thế giới đã phải thừa nhận. “Tôi rất hối hận khi sử dụng ma túy một cách thường xuyên. Tôi cảm thấy rất buồn khi không còn thi đấu nữa và tiếc là tôi đã chọn ma túy để giải khuây”, Calzaghe viết trong bản thông cáo báo chí, “Tôi rất lo lắng việc mình sử dụng ma túy có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. Vì vậy, tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè và các fan”.

Bên cạnh đó, Calzaghe cũng cho biết anh đang tìm kiếm một trung tâm y tế có thể giúp anh cai nghiện ma túy. Chỉ mong nhà cựu vô địch thế giới có đủ nghị lực đế có thể thoát ra khỏi sự quyến rũ của “cái chết trắng”.

Lam Hải