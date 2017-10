Nhà vô địch thế giới dính nghi án bán độ

Trong số báo ra ngày 2.5.2010, News of the World tường thuật rằng phóng viên điều tra của họ đã đóng giả một tay môi giới bán độ và sau vài lần hẹn đã gặp trực tiếp Higgins cùng người quản lý Pat Mooney tại một phòng khách sạn ở thủ đô Kiev (Ukraine) để thương lượng vụ làm độ. Cuộc gặp được ghi hình một cách bí mật, và được News of the World đăng tải trên website để làm bằng chứng. Trong cuộc gặp, phóng viên đề nghị thẳng với Higgins là “buông” một vài ván đấu ở giải World Series of Snookers vào cuối năm nay và sẽ được trả công xứng đáng.

John Higgins sinh ngày 18.5.1975 tại North Lanarkshire ở Scotland; bắt đầu thi đấu snooker chuyên nghiệp từ năm 1992. Từng 3 lần vô địch thế giới các năm 1998, 2007, 2009, và là một trong 4 cơ thủ snooker giàu thành tích nhất mọi thời đại, ngang với Ronnie O'Sullivan (3 lần vô địch thế giới), và xếp sau Stephen Hendry (7 lần), Steve Davis (6 lần). Cuối năm 2007, Higgins vinh dự được Hoàng gia Anh trao tặng Huân chương đế chế Anh (MBE).

Số tiền bồi dưỡng được hai bên mặc cả, và cuối cùng chốt lại là 261.000 bảng. Higgins còn nói: “Dễ mà, tôi biết cách thua thế nào để tất cả vẫn tin rằng họ đang chứng kiến những pha đánh bóng thực thụ”, nhằm trấn an “đối tác” về vở kịch mà mình sẽ diễn để qua mắt dư luận. Sau đó, Higgins còn hỏi tiếp: “Vậy làm thế nào để tôi nhận trọn số tiền kia?”, vì lo ngại nếu chuyển tiền một cách công khai sẽ bị cơ quan thuế hỏi thăm và không an toàn. Higgins đã đề nghị thanh toán qua một trung gian thứ ba ở Tây Ban Nha, nơi tay cơ này có bất động sản và dĩ nhiên phóng viên News of the World đồng ý.

Sau khi vụ việc bị vỡ lở, lập tức Higgins bị Hiệp hội Billiards & snooker chuyên nghiệp thế giới (WPBSA) cấm thi đấu vô thời hạn để chờ cuộc điều tra làm sáng tỏ. Chủ tịch WPBSA Barry Hearn cho biết ông bị sốc thật sự trước bài điều tra mà News of the World đăng tải và buộc phải ra quyết định cứng rắn cấm thi đấu đối với tay cơ hàng đầu thế giới môn snooker này. Trong khi đó, sau 1 ngày im lặng, Higgins lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc khi cho rằng: “Tôi không làm gì sai để hổ thẹn với lương tâm. Trong 18 năm thi đấu snooker chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ cố ý đánh hỏng dù chỉ là một đường, chứ chưa nói tới chuyện cố tình thua cả một trận hay vài ván”. Còn người quản lý của Higgins, ông Pat Mooney, cho biết: “Sở dĩ chúng tôi nhận lời làm độ là vì đang bị đe dọa đến tính mạng, nên đã nhận bừa nhằm tìm cách thoát khỏi nơi đó để bảo toàn tính mạng. Bởi tôi không biết mình đang nói chuyện với ai, cũng có thể là một tay trùm của mafia Nga cũng nên”. Tuy nhiên, News of the World khẳng định họ còn nắm trong tay nhiều băng ghi hình khác chứng tỏ cả Mooney và Higgins đều xem chuyện làm độ là hết sức bình thường và chẳng phải chịu một sức ép nào cả.

Trước các tin tức trên, hiện WPBSA đã cho tiến hành cuộc điều tra làm rõ ngọn ngành trước khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng 7 tới. Phát biểu trên BBC Sports, ông Barry Hearn cam kết: “Vụ việc này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự trung thực của môn thể thao. Vì thế, chúng tôi có trách nhiệm phải sớm làm sáng tỏ mọi việc không chỉ trước người hâm mộ, mà còn trước các đối tác truyền thông, tài trợ và bất kỳ ai liên quan đến môn snooker”.

Giang Lao