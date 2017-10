Nhà vô địch thế giới nhúng chàm

Higgins tạm thời bị cấm thi đấu khi News of the World trưng bằng chứng cho thấy tay cơ số 1 TG này có hành vi tham gia cá cược...

Làng billiards và snooker thế giới vừa có một phen rúng động khi đương kim vô địch thế giới bộ môn snooker, John Higgins vừa bị cấm thi đấu vì liên quan đến việc dàn xếp kết quả trận đấu.

Phóng viên của tờ News of the World đã cải trang thành một nhân vật tự xưng là thành viên của tổ chức cá cược bất hợp pháp. Phóng viên này đã móc nối được với Higgins cùng người đại diện của anh này là Pat Mooney. Cả hai đã chấp nhận yêu cầu “làm độ”, cố tình thua trong một số ván nhất định ở 4 giải đấu sắp tới mà nhà đương kim vô địch thế giới sẽ tham gia. Để đổi lại, Higgins và Mooney sẽ nhận được khoảng 300.000 euro. Cuộc trao đổi giữa các bên diễn ra vào ngày 30.4 vừa qua tại một khách sạn ở Kiev, Ukraine, sau khi Higgins thất bại ở giải vô địch thế giới năm 2010. Hai bên đã đề cập đến việc tay cơ người Scotland sẽ thua như thế nào, chọn đối thủ ra sao… Bằng nghiệp vụ của mình, phóng viên của tờ News of the World đã ghi lại toàn bộ cuộc thương lượng.

Sau khi bài báo được News of the World đăng vào ngày 2.5 vừa qua, Barry Hearn, chủ tịch Liên đoàn billiards và snooker thế giới đã ngay lập tức ra lệnh cấm Higgins thi đấu. Ông này cũng cho biết sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra. “Tôi đã đọc bài báo và xem đoạn băng ghi lại cuộc thương lượng và tôi không thấy lý do gì để không cấm Higgins thi đấu”, ông Hearn phát biểu trên BBC, “Chúng tôi đã làm việc rất vất vả để cải thiện hình ảnh của môn thể thao này. Sự việc này quả là một bước lùi lớn. Tôi cảm thấy giống như vừa bị ai đánh vào bụng”.

Trong khi đó, Higgins cho rằng, anh làm như vậy vì sợ các băng nhóm tội phạm người Nga. “Lúc đó tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là cứ làm theo những gì mà người kia nói. Chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng trở lại nước Anh”, Higgins cho biết. Tay cơ 34 tuổi một mực cho rằng mình trong sạch và sẽ làm mọi điều để chứng minh. “Tôi sẽ làm việc với luật sư. Hôm nay sẽ là khởi đầu cho trận đấu lớn trong cuộc đời tôi. Chức vô địch thế giới không có ý nghĩa gì cả, đây là việc liên quan đến danh dự của tôi”, Higgins phát biểu trên Daily Mail.

Higgins được xem là tay cơ số 1 thế giới hiện nay. Trong sự nghiệp của mình, anh đã ba lần giành chức vô địch thế giới vào các năm 1998, 2007 và 2009. Higgins cũng liên tục có mặt trong top 16 cơ thủ hàng đầu thế giới trong suốt một thập niên qua.

Lam Hải