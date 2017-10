Nhà vô địch Tour de France 2012 được vinh danh

Vài nét về giải thưởng Giải thưởng BBC Sports Personality of the Year được trao hằng năm và được ra mắt lần đầu vào năm 1954. Ban đầu giải chỉ giành tôn danh cho một VĐV hoặc tuyển thể thao và đến năm 2008 có tổng cộng 8 giải cho các cá nhân, đội tuyển xuất sắc thuộc Vương quốc Anh, ngoại trừ giải VĐV nước ngoài xuất sắc nhất năm. Đến nay, BBC Sports Personality of the Year được đánh giá là một trong những giải thưởng uy tín nhất thế giới khi cuộc bình chọn được tổ chức công khai và các phiếu bầu được phát rộng rãi cho công chúng.