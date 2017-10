Nhiều cầu thủ Liên hiệp Anh từ chối hát quốc ca Anh

Cùng với kết quả hòa 1-1 kém vui trước Senegal ở trận mở đầu môn bóng đá nam rạng sáng qua, tuyển Liên hiệp Anh (LHA) còn gặp nhiều chuyện không hay khác.



Thủ quân Giggs (phải) - người xứ Wales, khước từ hát quốc ca Anh Joe Allen còn bị “giới thiệu” là người Anh thay vì là xứ Wales - Ảnh: BBC

Đó là chuyện các cầu thủ xứ Wales có mặt trong đội hình xuất phát tuyển LHA như thủ quân Giggs, tiền đạo Bellamy, hậu vệ Neil Taylor, tiền vệ Joe Allen đã khước từ hát quốc ca Anh, bài God Save The Queen trước trận đấu khi chọn cách im lặng. Hành động này khiến phần đông gần 80.000 khán giả Anh có mặt trên sân Old Trafford của CLB M.U tỏ ý không hài lòng. Kế đến là việc cầu thủ Joe Allen cũng bị “đổi quốc tịch” từ xứ Wales sang Anh trong cuốn sổ tay giới thiệu về thành phần đội tuyển LHA phát cho các phóng viên trước trận đấu. Trước đó, các nữ cầu thủ cũng của tuyển LHA là người Scotland như Kim Little, Ifeoma Dieke đều chọn cách im lặng trước trận đấu gặp New Zealand vừa rồi.

Việc những cầu thủ này không hát quốc ca đều viện lý do, vì dù đang khoác áo tuyển LHA đại diện chung cho cả Vương quốc Anh, nhưng họ không thể hát quốc ca nước Anh, trong khi họ là người xứ Wales hay Scotland. Một số ý kiến đồng tình rằng không hát cũng được, vấn đề cơ bản là VĐV vẫn thể hiện hết mình trên sân đấu. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Anh thì không hài lòng khi cho rằng mọi VĐV phải thể hiện sự tôn trọng và phải hát quốc ca trước mỗi cuộc đấu để thể hiện tinh thần màu cờ sắc áo đang đại diện. Một số thông tin cho rằng điều này có liên quan tới vấn đề chính trị là Scotland đang vận động thành quốc gia độc lập tách khỏi Vương quốc Anh.

Hiện chỉ có nữ cầu thủ Kim Little lên tiếng giải thích việc cô chọn cách im lặng là “quyết định cá nhân”, còn Giggs hay Bellamy thì không nói gì. Nhưng HLV tuyển LHA Stuart Pearce nói rằng: “Tôi không ràng buộc cầu thủ hát hay không hát quốc ca trước trận đấu. Tất cả họ đều có quyền lựa chọn về quyết định của mình, kể cả Giggs là thủ quân. Tôi thấy ổn và không gặp trở ngại nào”.

Kết quả toàn bộ các trận bóng đá nam lượt đầu: Anh - Senegal: 1-1, Uruguay - UAE: 2-1 (bảng A),Mexico - Hàn Quốc: 0-0, Gabon - Thụy Sĩ: 1-1 (bảng B), Brazil thắng chật vật Ai Cập: 3-2 (Rafael, Damiao và Neymar ghi), Belarus - New Zealand: 1-0 (bảng C), Nhật Bản - Tây Ban Nha: 1-0, Honduras - Ma Rốc: 2-2 (bảng D).

Giang Lao