Nhiều gương mặt mới của tuyển bóng chuyền VN

Tổng cục TDTT vừa có quyết định triệu tập 2 đội tuyển bóng chuyền nam nữ VN chuẩn bị cho các giải vô địch châu Á vào tháng 9 và tháng 10 tới. Theo đó có 6 HLV và 37 VĐV (17 nam, 19 nữ) sẽ tập trung từ ngày 10.5 tới tại Hà Nội.

Về nam, ngoài những cái tên quen thuộc như Ngô Văn Kiều, Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, Huỳnh Văn Tuấn, Phạm Thái Hưng, Lưu Đình Toàn, Giang Văn Đức... có sự trở lại của chuyền 2 nhiều kinh nghiệm Phạm Minh Dũng, phụ công Nguyễn Hoàng Thương của Maseco và tay đập trẻ của Thể Công Binh đoàn 15 từng bị kỷ luật trước đây Hoàng Văn Phương. Đặc biệt có 4 gương mặt mới lần đầu lên tuyển là Bùi Công Tuấn Anh, Nguyễn Văn Nhật của Quân khu 5, Nguyễn Văn Kiểm của Quân đoàn 4 và Nguyễn Trường Giang của Bến Tre.

Chuyên gia bóng chuyền Trần Văn Thư cho biết đây là những cầu thủ đầy triển vọng và cũng là một bước trẻ hóa dần đội hình đội tuyển nam đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác. Do không có HLV ngoại nên đội nam do 3 HLV Phùng Công Hưng (Thể Công Binh đoàn 15), Trần Đình Tiến (Sacombank Biên phòng) và Nguyễn Quốc Bảo (Long An) dẫn dắt. Đội nam sẽ dự giải châu Á tại Vĩnh Phúc từ 1 đến 7.9.

Lực lượng tuyển nữ chia làm 2 nhóm. Nhóm trụ cột chỉ có 7 VĐV gồm Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Tạ Thị Diệu Linh, Đào Thị Huyền, Trần Thị Cẩm Tú sẽ tập trung chậm hơn 1 tháng so với nhóm trẻ chỉ để tham dự giải châu Á tại Kazakhstan và giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2012. Nhóm trẻ gồm nhiều cái tên sẽ là triển vọng trong tương lai gần của bóng chuyền nữ như Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung (Thông tin Liên Việt Bank - TTLVB), Đinh Thị Trà Giang, Phạm Thị Thu Hà (Vietsovpetro), Nguyễn Thị Bích Nga, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Kim Liên (Bình Điền Long An - BĐLA), Hà Ngọc Diễm (Vĩnh Long), Bùi Thị Bích Nga (PV Oil Thái Bình), Lê Thị Kim Liên (Nghệ An), Lê Thị Thúy (Hà Nội BIDV) sẽ tập trung dự giải trẻ châu Á tại Thái Lan trong tháng 10. Cũng như bên nam, do không có HLV ngoại nên đội nữ do các HLV Phạm Văn Long (TTLV Bank), Nguyễn Quốc Vũ (BĐLA), Hà Thu Dậu (Ngân hàng Công thương) dẫn dắt.

H.Điệp - T.K