Nhiều tay đua F1 lừng danh muốn đến Việt Nam năm 2020

Trải qua cuộc sống với nhiều cam go và đầy thách thức, nữ võ sĩ gốc Việt xinh đẹp Bi Nguyễn đã luôn có một khát khao cháy bỏng khác thường để trở thành nhà vô địch thế giới trên võ đài võ thuật hỗn hợp (MMA). Cơ hội ấy bắt đầu mở ra sau khi Bi Nguyễn có chiến thắng knock out trong lần đầu tiên gia nhập ONE Championship - đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á.