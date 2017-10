Nhiều tình tiết mới vụ cá độ ở Ninh Bình

Vì có thái độ ngoan cố, đổ hết lỗi cho người khác nên Trần Mạnh Dũng bị bắt tạm giam còn Nguyễn Mạnh Dũng không vô can như lời thủ môn này nói với báo chí...



Đào Đức Lợi nếu không trình diện sẽ bị truy nã - Ảnh: Đăng Trâm

Đó là những thông tin mới nhất về vụ tiêu cực xảy ra ở CLB Ninh Bình. Hôm qua 30.4, thượng tá Lã Hồng Phúc - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tối 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (PC45) đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 9 cầu thủ Ninh Bình và đối tượng Đào Đức Lợi, người Hải Phòng, về tội đánh bạc. Hai cầu thủ gồm tiền vệ Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đã bị bắt tạm giam 3 tháng phục vụ mở rộng điều tra, 7 cầu thủ được tại ngoại gồm Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt. Riêng đối tượng Đào Đức Lợi hiện không có ở nơi cư trú. Nếu Lợi không ra trình diện, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định truy nã”.

Diễn tiến của sự việc có thể tóm tắt như sau: ngày 17.3, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng đã rủ các cầu thủ nói trên họp bàn và thống nhất tham gia cá độ trận đấu giữa Kelantan và Ninh Bình với hình thức cá độ là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2 tỉ đồng. Trần Mạnh Dũng đã đặt cá độ cho Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, thường trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) và sau đó đã nhận độ 800 triệu đồng chia cho các cầu thủ tham gia cá độ. Tại cơ quan điều tra, họ đã trả lại số tiền này.

Theo thông tin mới nhất mà Thanh Niên có được, hôm qua 30.4, trong số 7 cầu thủ được tại ngoại, PC45 tiếp tục triệu tập 3 cầu thủ Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt và Phạm Xuân Phú để lấy lời khai. Trần Mạnh Dũng và cầu thủ trẻ Lê Quang Hùng là hai cầu thủ mà Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ chỉ đích danh tên trong đơn trình báo gửi PC45: “Ban huấn luyện nhận thấy hai cầu thủ này có dấu hiệu rủ rê một số cầu thủ trong đội và móc nối với một số phần tử bên ngoài dàn xếp tỷ số và đánh bạc trên mạng làm ảnh hưởng lớn đến thành tích của CLB cũng như vấn đề trật tự xã hội”. Nguồn tin cho hay, nếu Hùng, Duyệt và Phú không khai báo thành khẩn thì sẽ bị bắt giữ.

Một thông tin rất đáng lưu ý là cơ quan cảnh sát điều tra đã cho lãnh đạo CLB Ninh Bình biết sơ qua về lý do bắt hai cầu thủ cùng tên Mạnh Dũng. Trần Mạnh Dũng ban đầu đã nhận mình rủ các đồng đội cá độ nhưng sau đó lại có thái độ ngoan cố, thay đổi lời khai và kiên quyết không nhận mình là chủ mưu. Trong số 9 cầu thủ bị khởi tố bị can, chỉ duy nhất thủ môn Mạnh Dũng là người Hải Phòng nên tiền vệ Trần Mạnh Dũng và 7 cầu thủ người Nam Định còn lại đã tính toán để đổ hết tội cho thủ môn Mạnh Dũng. Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc chứ không chỉ đánh bạc như kết luận ban đầu.

Lan Phương - Quang Duẩn

