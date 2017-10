Nhiều trọng tài Trung Quốc vào tù

Từ ngày 16-18.2, tòa án Trung Quốc liên tục xét xử các vụ tiêu cực bóng đá lớn ở nước này. Sáng 16.2, tại Tòa án TP.Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh tuyên án nhóm các trọng tài chính là Hoàng Tuấn Kiệt, Lục Tuấn, Chu Vỹ Tân, Lữ Phong, Vạn Đại Tuyết... với mức án từ 3 năm 6 tháng tới 7 năm cùng nhiều mức nộp phạt khác nhau. Công ty phát triển thể thao Quần Nhất TP.Quảng Châu bị xử phạt 3 triệu tệ (9,6 tỉ đồng).

“Bắc Lục” Lục Tuấn bị kết án 5 năm 6 tháng, nộp phạt 100.000 tệ (320 triệu đồng) do lợi dụng nhiệm vụ trọng tài để trục lợi trong giai đoạn 1990-2003, và 7 lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 810.000 tệ (gần 2,6 tỉ đồng). Tương tự, “Nam Hoàng” Hoàng Tuấn Kiệt bị kết án 7 năm, nộp phạt 200.000 tệ do hơn 20 lần nhận hối lộ với tổng trị giá 1,48 triệu tệ và 100.000 đô la Hồng Kông từ 2005-2009. Trọng tài Chu Vỹ Tân bị kết án 3 năm 6 tháng do 8 lần nhận hối lộ với trị giá 490.000 tệ từ 2001-2005. Năm 2009, vì muốn kiếm lời từ cá độ, Chu Vỹ Tân đã 8 lần hối lộ 4 trọng tài khác như Hoàng Tuấn Kiệt với tổng trị giá 350.000 tệ, 100.000 đô la Hồng Kông.

Lữ Phong bị kết án 6 năm 6 tháng, nộp phạt 15.000 tệ do hối lộ Phó chủ tịch LĐBĐ TQ Nam Dũng 50.000 tệ trong năm 2001 để được ưu ái trong công việc. Từ 2007-2009, với tư cách Tổng giám đốc công ty tổ chức giải quốc gia, Lữ Phong đã nhận hối lộ 1,4 triệu tệ để giúp đỡ Công ty phát triển thể thao Quần Nhất được nhiều đặc quyền tổ chức giải. Phó giám đốc Công ty tổ chức giải quốc gia Dương Phong và nhân viên Dương Tổ Kiện cũng lần lượt nhận hối lộ 200.000 tệ và 20.000 tệ của Công ty Quần Nhất. Dương Phong bị kết án 2 năm. Tôn Kiệt và Lý Đông Hồng là người đại diện pháp luật cho Công ty Nhất Quán lần lượt bị phạt 1 năm 6 tháng và 1 năm tù, nộp phạt 3 triệu tệ.

Nguyễn Lệ Chi