Nhiều vé vào bán kết ngã ngũ

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia đi chưa được nửa đường nhưng cục diện gần như đã an bài. Về nữ, tại bảng A (tranh ở Nha Trang), Bình Điền Long An đã thắng cực kỳ gay cấn trước Truyền hình Vĩnh Long (THVL) 3-2 vào chiều qua để cùng Thông tin Liên Việt Bank cầm chắc 2 vé vào bán kết.

Trận này tiếc cho các cô gái THVL khi ván quyết định đã dẫn 14/12 nhưng lại thua ngược 14/16. Còn bảng B (tranh tại Vũng tàu), do PV Oil Thái Bình thắng Vietsovpetro 3-2 nên đội này cùng với Ngân hàng Công thương cầm chắc vé vào bán kết.

Về nam, Sanest Khánh Hòa chiều qua đã thua đậm Sacombank Biên Phòng 0-3 do Ngô Văn Kiều quá tải nên bị chấn thương cơ bụng. Tuy nhiên, đội bóng phố biển vẫn có thể giành suất thứ 2 vào bán kết khi chỉ cần thắng một trong 2 đối thủ trực tiếp là Đức Long QK5 (16 giờ chiều 14.12) hoặc ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình (16 giờ ngày 15.12). Suất đầu chắc chắn thuộc về Sacombank Biên Phòng. Tại bảng B, Thể Công chiều qua đã quật ngã đối thủ trực tiếp là Tập đoàn dầu khí 3-1 nên cũng gần như chắc chắn cùng Long An vào bán kết.

N.Quang - T.K