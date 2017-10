Nhục hình trong thể thao Trung Quốc: 3 năm tù và cái chết của cầu thủ 14 tuổi

>> Kỳ 1: “Ác tăng” điền kinh

Theo báo Trùng Khánh, vào lúc 10 giờ sáng ngày 24.7.2009, tại câu lạc bộ (CLB) thể thao thanh thiếu niên quận Cửu Long Pha, TP Trùng Khánh, HLV Lâm Lâm đã áp dụng hình phạt tàn khốc đối với cầu thủ nhí Mẫu Thi Hạo (14 tuổi, người Quý Dương) do thấy cậu đã không tập luyện theo đúng yêu cầu để chuẩn bị cho Cuộc thi bóng đá thiếu niên tại các thành phố trọng điểm toàn quốc.

Mẫu Thi Hạo đã bị HLV đá tới mức ngất lịm, phải nhập viện và qua đời vào lúc 9 giờ tối ngày 17.8. sau 25 ngày hôn mê sâu. HLV Lâm Lâm đã bị bắt giam để điều tra. Ông Ngô Thuật - Phó chủ nhiệm giáo dục của quận này cho biết, vụ án đau lòng này là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các HLV quá hà khắc, thích dùng nhục hình trong huấn luyện với quan niệm cổ hủ “không đánh không thành tài”.



Bà Cúc đau đớn vì con chết oan

Tan vỡ giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp

Mẫu Thi Hạo lẽ ra đã có một tương lai tươi đẹp do có các điều kiện thuận lợi: một tiếng đồng hồ tâng được 900 lần bóng, đã là hội viên đăng ký của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc, từng đoạt không ít giải thưởng cầu thủ nhí xuất sắc… Thi Hạo cũng là một cậu bé giàu lòng nhân ái, ưa làm từ thiện, từng được bình chọn làm Thiên sứ thiện nguyện của TP Quý Dương - quê hương cậu. Nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và cậu luôn luyện tập chăm chỉ, nhưng tất cả đã đánh dấu chấm hết từ chính HLV.

Ngày 25.7, gia đình cậu bé nhận được tin con phải nhập viện do bị thương trong quá trình huấn luyện, nhưng khi tới nơi họ mới được các bác sĩ cho hay hầu hết các tế bào não của cậu bé đã chết và Mẫu Thi Hạo có khả năng sẽ thành người thực vật. Sự thật chỉ được phơi bày khi một cầu thủ trong đội tiết lộ, HLV Lâm bắt cả đội chạy quanh sân 7 vòng dưới trời nắng gần 40 độ. Lúc gần hết 2 vòng cuối, Thi Hạo có chạy đi vệ sinh và trở lại đúng lúc HLV Lâm tới kiểm tra.

Tức giận vì cho rằng Thi Hạo lười biếng, HLV Lâm đã đạp cậu xuống đất, khiến cậu bị chấn thương sọ não và ngất lịm tại chỗ. Nhưng vẫn cho rằng Thi Hạo giả bộ, HLV Lâm vẫn tiếp tục đá cậu thêm nhiều cái nữa rồi mới bỏ đi. Chỉ cho tới khi một HLV khác thấy cậu vẫn bất động, mặt trắng bệch mới vội vã cõng cậu tới bệnh viện. Sáng 27.7, khi bà Chu Thành Cúc - mẹ của Thi Hạo - và gia đình đi tìm HLV Lâm để đối chất, thì ông này đã quỳ xuống ôm chân bà Cúc, khóc và thừa nhận đã đánh Thi Hạo. Bà Cúc lập tức báo công an bắt giữ HLV Lâm.

Bà Cúc đau xót cho biết Thi Hạo từ nhỏ đã mê bóng đá, từng nhiều lần được CLB Thái Đạt Thiên Tân mời về nhưng gia đình bà không muốn con bỏ việc học văn hóa nên đã gửi gắm con tới trường Dương Gia Bình, TP Trùng Khánh, để con được vừa đi học, vừa được luyện tập bóng. Gia đình cậu cũng tích lũy sẵn một món tiền lớn định để sau này khi Thi Hạo lớn sẽ gửi cậu sang Brazil du học nâng cao.



Khi còn sống, Mã Thi Hạo luôn luyện tập chăm chỉ - Ảnh: Sports.cn

Đòi công bằng cho cái chết oan

Ông Phùng Kiếm Minh - Chủ nhiệm Ủy ban bóng đá trường học thuộc Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc, đã thừa nhận rằng hành vi bạo lực của HLV Lâm là phạm pháp và không xứng đáng là một HLV. Đau xót trước cái chết quá oan ức của cậu con cưng, gia đình bà Cúc đã khởi kiện HLV Lâm, đồng thời công bố với báo giới về những phẫn uất của gia đình trước thái độ che giấu và nói sai sự thật của các cơ quan có chức năng.

Theo bà, lý do Thi Hạo bị đánh do không chịu nghe lời HLV là sai sự thật, vì cậu bé từng có thành tích xuất sắc trong cả thể thao lẫn học văn hóa, từng đoạt nhiều giải thưởng cầu thủ nhí xuất sắc trong nhiều cuộc thi đấu, tính tình nhường nhịn, nhân ái, không hề bướng bỉnh. HLV Lâm cùng CLB đã quanh co trong việc đổ tội cho cậu bé bị thương do luyện tập, tới khi có người trong đội đứng ra tố cáo mới chịu thừa nhận sự thật. Trong suốt 25 ngày Thi Hạo hôn mê trong bệnh viện, CLB và nhà trường cũng ra sức ngăn cản giới truyền thông để bưng bít sự thật, không cho tiếp xúc với gia đình và bạn bè trong đội của nạn nhân, và tự tổ chức một buổi họp báo không cho gia đình nạn nhân biết với những thông tin sai sự thật hòng giữ thể diện cho CLB và đổ trách nhiệm.

Sau bao nỗ lực viết đơn kiện của bà Cúc, từ ngày 11.1.2010, Viện KSND quận Cửu Long Pha, TP Trùng Khánh mới thụ lý vụ án, và chỉ tuyên án cho HLV Lâm 3 năm tù trong phiên xử ngày 10.9.2010. Tuy nhiên, tội danh “cố ý sát thương dẫn tới cái chết” mà gia đình bị cáo khởi tố đối với HLV Lâm lại bị tòa bác bỏ và cho rằng đây là chỉ là ngộ sát và bị cáo được giảm nhẹ mức xử án do có thái độ thành khẩn chuộc lỗi, chủ động đưa nạn nhân tới bệnh viện; và chủ động tự thú với công an. Tòa cũng buộc CLB phải đền bù 800.000 tệ cho gia đình bị cáo, nhưng HLV Lâm không phải đền bù một đồng nào. Gia đình bà Cúc phẫn nộ cho hay những lời trên đều sai sự thật và sẽ thuê tiếp luật sư khởi kiện đến cùng để con mình không ngậm hờn nơi chín suối.

Nguyễn Lệ Chi