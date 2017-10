Nhục hình trong thể thao Trung Quốc: Từ ngôi sao trượt băng đến kẻ tội đồ

>> Kỳ 1: “Ác tăng” điền kinh

Hai lần bị đánh

Tối ngày 24.7, ngôi sao trượt băng Trung Quốc Vương Mông bị đánh đập bởi các vận động viên (VĐV) trong tuyển quốc gia theo lệnh của HLV ngay tại khu tập luyện ở thành phố Thanh Đảo. Kết cục là cô bị thương nặng, phải nhập viện khâu tới mấy chục mũi và có khả năng chia tay đội tuyển dù tương lai còn sáng rỡ. Điều đáng nói đây là lần thứ hai Vương Mông bị đánh, chỉ cách 46 ngày so với vụ ẩu đả ở thành phố Lệ Giang trước đó.

Tuy nhiên phía thủ phạm và nạn nhân đều đưa ra nguyên nhân trái ngược nhau. HLV cho biết, vụ ẩu đả xảy ra do Vương Mông và các VĐV quá khích uống rượu say, hơn 23 giờ ngày 24.7 mới trở về khu luyện tập ở Thanh Đảo dù đã có lệnh giới nghiêm (22 giờ). Lý do của Vương Mông là đội trưởng Vương Xuân Lộ không “nể mặt” dù cô đã xin phép về muộn qua điện thoại do tiếp đón bố mẹ tới thăm. HLV còn tố cáo Vương Mông cùng các bạn đã đánh đập tàn nhẫn đội trưởng, trợ lý HLV và ngay cả HLV trong suốt 2 giờ đồng hồ, thậm chí còn đánh cả các VĐV khác tới can ngăn, khiến những người này bị thương tích đầy mình, nằm bẹp trên đất.



VĐV Vương Mông từng đem lại vinh quang cho thể thao Trung Quốc - Ảnh: Sports.cn

Vương Mông còn mang dao ra dọa đâm họ, phá cửa phòng ở, đá thang máy, đập điện thoại… gây thiệt hại kinh tế; rồi tự đấm tay vào tường, vào kính, tự làm mình bị thương. HLV cũng tố cáo Vương Mông còn chưa thỏa mãn, 4 giờ sáng ngày 25.7 đã dựng hết cả đội 20 người dậy, bắt phạt tập thể ở hành lang tới 6 giờ 40 phút sáng, khiến hai VĐV bị ngất xỉu. Điều đáng ngạc nhiên là phía HLV cho biết họ đã rất kìm nén, giữ bình tĩnh, không hề phản ứng lại dù bị đánh hội đồng.

“Bất luận tôi ra sao, họ muốn thắng tôi cũng không dễ”- Vương Mông nói

Về phía Vương Mông với hai tay bị thương được băng bó kín đã quay về Bắc Kinh, mở cuộc họp báo với tư cách cá nhân, tố cáo về hai vụ ẩu đả ở Thanh Đảo và Lệ Giang.

Cô cho biết mình chỉ muộn giờ giới nghiêm 15 phút và đã xin phép đội trưởng trước đó. Nhưng khi cô vừa về, Vương Xuân Lộ đã lớn tiếng quát mắng và đẩy cô ngã sấp trong phòng riêng, đập vào góc nhọn của tivi, khiến tay Vương Mông bị chảy máu. Hoảng sợ, Vương Mông bỏ chạy nhưng bị Xuân Lộ đuổi theo và cô bị HLV cùng các VĐV lúc đó có ở hành lang chặn lại. Một tay của cô bị thương trong lúc vùng vẫy đã đập phải tường kính gần đó, chảy máu xối xả, phải khâu tới hơn 50 mũi. Bức xúc thay cho bạn, VĐV Lưu Hiển Vỹ đã xông lên đánh đội trưởng.

Tư thù cá nhân

Theo nguồn tin nội bộ ngành thể thao nước này, sau Olympic 2010, Vương Mông từng ngừng luyện tập để sang Mỹ du học và mới quay lại tuyển quốc gia từ ngày 17.5.2011. Nhưng đội trưởng Xuân Lộ không hề thích Vương Mông trở về vì cô có ảnh hưởng lớn tới toàn đội, thậm chí các VĐV không chịu nghe lời đội trưởng, chỉ tập trung nghe lời của Vương Mông và rất yêu quý cô. Bởi cô rất trượng nghĩa và thường xuyên bênh vực các VĐV bị Xuân Lộ ức hiếp. Trong suốt thời gian Vương Mông ở bệnh viện điều trị vết thương, Xuân Lộ không hề thăm hỏi và chỉ lui tới phòng riêng của một VĐV để bàn về việc phân chia tiền thưởng.

Sau khi tới Thanh Đảo để điều tra tình hình, chủ nhiệm Triệu Anh Cương của Ủy ban thể thao mùa đông đã nhận được thư kiến nghị của 6 VĐV đòi bãi chức đội trưởng của Xuân Lộ. HLV trưởng Lý Diễm của đội cho rằng nguyên do ẩu đả bởi “có kẻ trong cuộc cố tình để có ý đồ khác”.



Đội trưởng Vương Xuân Lộ - Ảnh: Sports.cn

“Vương Mông không bỏ nghề. Nó chỉ muốn Tổng cục thể thao cho mình 1 câu trả lời hợp tình hợp lý, công bằng chính nghĩa” - bố Vương Mông nói

Bố Vương Mông là ông Vương Xuân Giang - một công nhân đã nghỉ hưu ở thành phố Thất Đài Hà tỉnh Hắc Long Giang - phẫn nộ kể lại với báo chí rằng, sau khi Vương Mông từ bệnh viện trở về khách sạn với hai tay băng bó kín, trợ lý HLV Mã Diên Quân đã liên tục đấm vào mặt cô khi họ vừa ra khỏi thang máy, khiến mặt cô bị sưng vù vì không thể giơ tay lên đỡ.

Khi vợ ông lên tiếng bênh vực con cũng bị Diên Quân đấm 2 lần vào mặt làm chảy máu mắt, khiến ông phải lao vào đánh Diên Quân để bảo vệ vợ con.

Ông Giang cũng cho biết con ông chỉ uống 2 chai bia, không hề say, nhưng khi vừa về khu huấn luyện đã bị Xuân Lộ xông tới hành hung trước, vừa thít cổ vừa đẩy cô ngã vào tivi, nhưng sau khi lao ra khỏi phòng lại “vừa ăn cướp vừa la làng” là bị Vương Mông đánh.

Ông cũng cho biết con gái mình từng bị oan thay cho Xuân Lộ trong vụ ẩu đả ở Lệ Giang, và Vương Mông hiện vẫn chưa thể sử dụng 2 tay, ăn uống và vệ sinh cá nhân phải có người chăm sóc.

Ông Giang cũng tha thiết cuộc điều tra của Tổng cục nên công bằng để đền bù hi sinh của gia đình ông đã giao phó con cho ngành thể thao nước này từ khi Vương Mông mới hơn 8 tuổi.

Những thông tin trái chiều này khiến báo giới Trung Quốc hiện rất hoang mang, không rõ Vương Mông là nạn nhân hay là thủ phạm của hai vụ ẩu đả trên, và nghi ngờ nguyên nhân chính của vụ ẩu đả xuất phát từ mối bất hòa lâu nay giữa Vương Mông và Vương Xuân Lộ.

Tại buổi họp báo, Vương Mông liên tục kêu oan ức. Scandal ầm ĩ này khiến Tổng cục Thể thao nước này rất nhức đầu, phải lập một ban điều tra, tuy nhiên những kết luận ban đầu vẫn nghiêng về bênh vực HLV và đội trưởng. Để giữ thể diện cho đội tuyển quốc gia, Tổng cục còn nghiêm cấm các VĐV trả lời phỏng vấn báo đài.

Vương Mông: từng 4 lần đoạt Huy chương vàng (HCV) Olympic, từng khiến nhiều người cảm động bởi màn dập đầu lạy tạ HLV sau khi đoạt HCV tại Olympic Vancouver (2.2010). Được nhiều người công nhận có tính tình trung thực, ngay thẳng, trượng nghĩa, đáng yêu. Là niềm tự hào của thể thao mùa đông Trung Quốc, từng được nhận giải Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm 2010 do kênh thể thao Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc bình chọn. Vương Xuân Lộ: sinh năm 1978, VĐV trượt băng tốc độ, 3 lần vô địch thế giới và 2 lần lọt vào World Cup trong cuộc thi 500m, từng cùng đồng đội 5 lần đoạt Vô địch thế giới. Cùng các VĐV Đại Dương Dương, Tiểu Dương Dương, Tôn Đan Đan mở ra thời đại “4 bông hoa vàng” cho thể thao nước này. - Tháng 5.2006, lên chức Đội phó đội tuyển quốc gia trượt băng tốc độ, hỗ trợ HLV trưởng xử lý các vấn đề nhân sự trong đội. - Từ tháng 5.2010, lên chức Đội trưởng.

Nguyễn Lệ Chi