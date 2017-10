Những đấu trường thể thao khắc nghiệt: 9 tháng hãi hùng trên đại dương

Volvo Ocean Race (VOR) đầu tiên diễn ra năm 1973 dưới cái tên Whitbread Round the World Race, xuất phát ở Portsmouth (Anh) với hành trình đi theo hình vuông dài 27.500 hải lý (khoảng

50.900 km). Với sự tham gia của 17 du thuyền và 167 thủy thủ, cuộc đua đã thu hút sự quan tâm lớn và sau đó được tổ chức đều đặn 3 năm/lần. Đến năm 2001, cuộc đua đổi tên thành Volvo Ocean Race sau khi Tập đoàn Volvo (Thụy Điển) trở thành nhà tài trợ chính và tiếp tục duy trì hấp lực của một trong những cuộc tranh tài thể thao nguy hiểm nhất hành tinh.

Chịu nhiệt độ từ -5oC lên 40oC

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm xuất phát và hành trình, từ năm 2008 VOR cố định khởi hành ở Alicante (Tây Ban Nha) với 9 hoặc 10 chặng đua trải dài suốt 9 tháng có tổng chiều dài khoảng 39.000 hải lý (72.000 km). Ở các giải VOR gần đây, những du thuyền tranh tài thường cập bến ở Lisbon (Bồ Đào Nha), Cape Town (Nam Phi), Hồng Kông và Quảng Châu (Trung Quốc), Melbourne (Úc), Auckland (New Zealand), Itajaí (Brazil), Newport và Miami (Mỹ), Cardiff (Xứ Wales), Gothenburg (Thụy Điển), Abu Dhabi (UAE), Lorient (Pháp), The Hague (Hà Lan). Mỗi đội đua có 9 thủy thủ phải trải qua các khóa huấn luyện chuyên nghiệp nhiều kỹ năng sinh tồn trên đại dương. Các thủy thủ khá đa năng, có thể gánh vác các vai trò như y tế (hô hấp cấp cứu, khâu da, truyền dịch…), may buồm, kỹ sư, chuyên gia truyền tin… và sẽ sống nhờ lương thực đông khô. Mỗi thuyền đua thường mang theo 3 va li chống thấm nước đựng các thiết bị y tế, dịch truyền và thuốc giảm đau hạng nặng...

Trong hành trình vòng quanh thế giới trong suốt 9 tháng ròng rã, các thủy thủ phải gồng mình chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ dao động từ -5oC lên 40oC qua từng vùng biển của các châu lục khác nhau.

Ở VOR, các VĐV ít khi bị chấn thương nghiêm trọng trong chớp mắt như các môn leo núi hay nhảy dù, mà sự nguy hiểm luôn rình rập các thủy thủ khi họ bị cô lập trên đại dương mênh mông. Nghĩa là nếu gặp nạn, bệnh nặng, các thuyền viên sẽ đối mặt với nguy hiểm tính mạng do phải chờ đợi hàng nhiều giờ sau khi phát đi tín hiệu cấp cứu.

Hiểm nguy từng giờ

Theo Reuters, chấn thương, bệnh tật, hứng chịu những cơn bão, gió mạnh, vỡ thuyền do va chạm băng trôi, thuyền viên rơi xuống biển và cả thiệt mạng… không còn là chuyện hiếm ở VOR. Trong đó, vùng biển nam Đại Tây Dương được ví như vùng biển hãi hùng nhất trong lịch sử VOR bởi các du thuyền luôn phải đối mặt với những con sóng khổng lồ cao đến 30 m và sức gió có thể đạt đến 110 km/giờ.

Theo lời kể của các thủy thủ, họ luôn đối mặt với mối nguy hiểm từng ngày từng giờ bởi những con sóng dữ, những vùng biển động. Khi màn đêm buông xuống, sự hãi hùng luôn bao phủ các du thuyền, con thuyền mong manh trên đại dương có thể bị vỡ, nhấn chìm bất cứ lúc nào nếu đụng phải một con cá voi hay tàu khác, thậm chí chỉ cần va phải xác động vật hay pallet gỗ… trôi dạt. Điều này được minh chứng trong 12 cuộc đua ở quá khứ, trong đó, giải đua 2005 - 2006 là bi thảm nhất. Ở cuộc đua năm ấy, thủy thủ người Hà Lan Hans Horrevoets của đội ABN AMRO TWO thiệt mạng sau khi bị cuốn trôi giữa lòng Đại Tây Dương trên đường trở lại châu Âu.

Theo thống kê, trong hơn 40 năm lịch sử, VOR đã chứng kiến 5 thủy thủ tử nạn (đa phần do chấn thương hoặc bệnh nặng không cứu chữa kịp) và không ít thuyền viên rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh sau khi bị hất văng xuống biển. Sự gian khổ và nguy hiểm của VOR được tờ The National mô tả: “Vợ, chồng, cha, mẹ và con cái xếp hàng dài trên bến cảng Alicante để chào từ biệt các thủy thủ trên những con tàu nhấp nhô. Lúc ấy, có những sự thật mà không ai có thể nói ra mà chỉ đọng lại trong sương sớm. Đó là những rủi ro, nguy hiểm và ngày đến đích là không ai có thể nói trước được”.

Dẫu VOR rất khắc nghiệt nhưng cuộc đua đến nay vẫn luôn thu hút nhiều người tham gia. Theo AFP, sự hấp dẫn của VOR không nằm ở tiền thưởng mà các thuyền viên muốn thử thách sự dũng cảm và hướng đến mục tiêu được nhận vào các đội đua thuyền chuyên nghiệp. VOR 2014 - 2015 là cuộc đua gần nhất với 9 chặng có độ dài kỷ lục (39.379 hải lý), xuất phát từ Alicante và về đích ở Gothenburg, với đội chiến thắng là Abu Dhabi Ocean Racing. Cuộc đua gồm 8 đội tranh tài, trong đó đặc biệt có đội nữ Team SCA.

Tây Nguyên