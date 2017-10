Những tấm vé bất ngờ tới Rio

Kết quả đến vào phút chót

Đầu tiên là trường hợp của Đỗ Thị Anh (kiếm liễu nữ), VĐV đã thua VĐV Yuan Ping của New Zealand trong trận tranh vé dự Olympic Rio 2016 của khu vực châu Á, nhưng do trước đấy Yuan Ping đã thi đấu cho ĐT Trung Quốc nên Yuan Ping không được phép đại diện cho New Zealand tham dự Olympic Rio 2016.

Ngay lập tức, Đỗ Thị Anh đã được đôn lên thay thế Yuan Ping. Liên đoàn kiếm thế giới và BTC Olympic Rio 2016 đã gửi thư cho Ủy ban Olympic Việt Nam để xác nhận về chiếc vé tham dự Olympic Rio 2016 thứ 20 dành cho Đỗ Thị Anh.

Thế nhưng, Nguyễn Thị Huyền mới là người có vé đến Rio theo cách may mắn nhất. Vì tuy thành tích của Huyền tại SEA Games 28 chưa đủ giúp cô lọt vào danh sách các VĐV giành quyền dự tranh Olympic, nhưng do Liên đoàn điền kinh thế giới quy định mỗi nước chỉ được cử tối đa ba VĐV cho mỗi nội dung nên cuối cùng Huyền vẫn được tham dự Thế vận hội.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Lụa lại là một câu chuyện kỳ thú khác khi nữ đô vật này đã thực hiện 3 lần chuyển hạng cân trong 3 năm qua (từ 48kg lên 51kg rồi 53kg). Ban đầu Lụa thi đấu tại hạng cân 48kg, nhưng sau đó, với sự xuất hiện của Vũ Thị Hằng ở cùng hạng cân, các nhà quản lý thể thao Việt Nam gặp phải bài toán khó trong chiến lược. Vì lẽ đó, Nguyễn Thị Lụa đã chấp nhận chuyển lên các hạng cân lần lượt là 51kg và 53kg. Thế nhưng cô vẫn xuất sắc giành vé tham dự Olympic, dù ai cũng biết rằng việc chuyển lên hạng cân trên đòi hỏi sự thay đổi hoàn toàn về tập luyện, thi đấu, sinh hoạt.

Cùng “chạy đua” đến Rio

Trong thời gian nước rút này, để chuẩn bị thể lực thật tốt, đặc biệt là đối với các VĐV vừa giành suất chính thức, kế hoạch luyện tập cũng như thực đơn dinh dưỡng chính là hai yếu tố hàng đầu. Ở 2 kỳ Olympic gần đây, thể thao Việt Nam đều lập kỷ lục về số VĐV đoạt vé tham dự Olympic nhưng thành tích này không phải tự nhiên xuất hiện, mà đấy là kết quả của một quá trình thay đổi về chế độ đầu tư cho VĐV trọng điểm, trong đó có yếu tố dinh dưỡng thể thao. Một trong những thay đổi trong thực đơn dành cho VĐV chính là Herbalife, thương hiệu thực phẩm bổ sung đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua. Herbalife đã góp phần quan trọng để nâng cao thể lực cho những VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam.

Như đã đề cập ở trên, Nguyễn Thị Lụa là trường hợp giành thành tích xuất sắc. Trước đây, việc thay đổi trọng lượng với các VĐV luôn là cực hình, nhưng nay với sự trợ giúp của Herbalife, đấy không còn là cơn ác mộng với các tuyển thủ, bởi bây giờ, các VĐV vừa được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu, đồng thời họ vừa có thể chủ động điều chỉnh trọng lượng cơ thể bản thân nhằm phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Nói về tác dụng của Herbalife, Nguyễn Thị Lụa, người đang sử dụng bộ sản phẩm Herbalife bao gồm F1 và F2, các viên vitamin tổng hợp và trà thảo mộc… chia sẻ: “Tôi đã sử dụng Herbalife từ ngày đầu tiên mà Herbalife tài trợ cho thể thao Việt Nam. Herbalife giúp tôi cải thiện tầm vóc, cũng như cân nặng, giúp tôi có thể giữ được mức cân bằng ổn định và cải thiện cơ bắp rất tốt. Thể lực của tôi được cải thiện rất nhiều khi nhờ sử dụng Herbalife thường xuyên.”

Còn với tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Huyền, người vô cùng yêu thích bộ sản phẩm hỗn hợp dinh dưỡng F1và bột protein PPP do Herbalife cung cấp, tâm sự rằng: “Tôi thấy Herbalife góp phần cải thiện sức khỏe cho tôi rất nhiều. Nhờ kết hợp ăn uống với sản phẩm Herbalife, VĐV chúng tôi cảm thấy đầy đủ năng lượng hơn. Việc sử dụng sản phẩm Herbalife bổ sung dinh dưỡng cho tôi rất nhiều, cả trong tập luyện và thi đấu.”

Khi tiếp xúc và trao đổi với nhiều VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam, các bạn đều đánh giá rất cao vai trò quan trọng của dinh dưỡng trong quá trình tập luyện và thi đấu, trong đó, thực phẩm bổ sung Herbalife đã góp phần không nhỏ giúp các VĐV sung sức, dẻo dai hơn, thời gian hồi phục sau chấn thương nhanh hơn và nguy cơ tái phát cũng được giảm thiểu.

Có thể nói, ở hai kỳ Olympic gần nhất, thể thao Việt Nam đều thiết lập kỷ lục mới về số VĐV giành vé chính thức tới Thế vận hội, một phần không nhỏ nhờ vào những thay đổi trong thực đơn hàng ngày cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho các VĐV.

Tú Anh