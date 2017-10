Những trận đấu kỳ lạ: Trận đấu 149 lần đá... phản lưới nhà

Madagascar gần như vô danh trong bản đồ bóng đá thế giới nhưng giải vô địch hàng đầu đảo quốc này lại sản sinh ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: trận đấu có tỷ số 149-0 với tất cả bàn thắng được ghi do công của... đội thua.

Trận đấu giữa CLB AS Adema và Stade Olympique I'Emyrne làm nên kỷ lục

kỳ quặc nhất lịch sử bóng đá thế giới - Ảnh: WWW.COMPLEX.COM Trận đấu giữa CLB AS Adema và Stade Olympique I'Emyrne làm nên kỷ lụckỳ quặc nhất lịch sử bóng đá thế giới - Ảnh: WWW.COMPLEX.COM

Nhắc đến đất nước nhỏ bé Madagascar (hay còn gọi là Magalasy), người ta thường nhớ đến 2 dấu ấn hiếm hoi thể hiện sự tồn tại của quốc đảo nằm trên Ấn Độ Dương và khu vực đông nam châu Phi.

Thứ nhất, đó là sê ri phim hoạt hình Madagascar nổi tiếng của điện ảnh Hollywood do Hãng DreamWorks Animation sản xuất đạt doanh thu hàng trăm triệu USD. Thứ hai, trận đấu CLB AS Adema thắng Stade Olympique I'Emyrne (SOE) với tỷ số kinh hoàng 149-0 ở vòng play-off tranh chức vô địch của giải bóng đá hàng đầu quốc gia (Madagascar League). Thoạt nghe tưởng như các cầu thủ AS Adema sở hữu một kỹ năng siêu đẳng nào đó để làm nên chiến thắng tỷ số khó tin như thế. Nếu tính trung bình thì cứ khoảng gần 40 giây lại có 1 bàn thắng được ghi, một năng suất ghi bàn khó tin nổi. Nhưng CLB SOE lại làm được điều khó tin và kỳ lạ nhất trong bóng đá thế giới bằng cách tự sút vào lưới nhà với sự phối hợp “ăn ý” giữa các cầu thủ tuyến trên và thủ môn.

Vậy vì sao SOE lại tự hành hạ mình một cách thảm hại đến như vậy?

Trận đấu kỳ quặc trên diễn ra vào ngày 31.10.2002, thuộc loạt đấu play-off cuối cùng giải vô địch quốc gia Madagascar. Vòng play-off giải đấu này có 4 đội bóng tham dự gồm đương kim vô địch SOE, AS Adema, US Ambohidratrimo và Domoina Soavina Atsimondrano (DSA). Các đội đá vòng tròn một lượt tranh chức vô địch mùa giải 2002 tại Toamasina trong 11 ngày. Sự tình dẫn đến trận đấu “vô tiền khoáng hậu” được tờ báo địa phương Midi Madagasikara mô tả rằng các cầu thủ SOE muốn thực hiện một cuộc biểu tình để phản ứng sự thiên vị của trọng tài ở loạt trận áp chót với DSA khiến họ mất lợi thế vô địch vào tay đối thủ truyền kiếp AS Adema. Theo đó, trong trận đấu với DSA, các cầu thủ SOE đã rất

tức giận sau quyết định thổi phạt 11 m gây tranh cãi ở cuối trận của trọng tài Benjamina Razafintsalama khiến họ bị gỡ hòa 2-2 và bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc ở trận gặp AS Adema, khi nhận được “lệnh” của HLV Zaka Be từ khán đài, các cầu thủ SOE bắt đầu quay hướng bóng về phần sân của mình và cứ thế sút tung lưới nhà đến 149 lần. Trước “quà tặng” quá lớn từ đối thủ, các cầu thủ của CLB AS Adema chỉ biết sững sờ đứng nhìn và không thể làm gì để ngăn chặn sự tự hủy diệt của CLB SOE, còn các trọng tài mỏi tay ghi số lượng bàn thắng mà không kịp ghi tên cầu thủ đá bóng vào lưới. Trong khi đó, hàng ngàn khán giả nổi điên lao xuống các quầy vé yêu cầu trả lại tiền.

Sau khi nhận báo cáo trận đấu có tỷ số không tưởng, Liên đoàn Bóng đá Madagascar (FMF) lập tức triệu tập cuộc họp khẩn và ban hành án phạt những người liên quan đến trận đấu vì “đã làm xấu mặt nền bóng đá quốc gia”. Theo đó, HLV Zaka Be bị cáo buộc cầm đầu vụ dàn xếp tỷ số khủng và bị cấm bén mảng đến sân bóng đá trong 3 năm, trong khi 4 cầu thủ của SOE gồm thủ môn Mamisoa Razafindrakoto (cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia Madagascar), đội trưởng Manitranirina Andrianiaina, Nicolas Rakotoarimanana và Dominique Rakotonandrasana cũng bị cấm thi đấu dài hạn. Bộ Thể thao Madagascar sau đó cũng nổi giận, ra quyết định giải tán FMF, nhưng không lâu sau tổ chức này được tái lập.

Hành động thái quá của CLB SOE để lại không ít tiếng xấu cho nền bóng đá Madagascar nói chung và đội bóng này nói riêng. Trận đấu này, SOE cùng CLB AS Adema được ghi vào sách kỷ lục Guinness về trận đấu có tỷ số thắng cao nhất ở cấp CLB, phá vỡ kỷ lục kéo dài 118 năm của trận Arbroath hủy diệt Bon Accord với tỷ số 36-0 vào năm 1885 tại Cúp quốc gia Scotland.

Chắc chắn kỷ lục này rất khó bị phá vỡ.

Tây Nguyên