Những vết đen của thể thao thế giới năm 2014

Vụ bê bối doping của điền kinh Nga, chuyện FIFA bị tố ngược không trung thực trong bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup, cú “cẩu xực” của Suarez hay việc tay đua Hamilton bị đồng đội chơi xấu ở cuộc đua thể thức 1... là những vết đen nổi cộm của thể thao thế giới trong năm qua.



Michael J Garcia (trái), Chủ tịch Ủy ban Điều tra Hội đồng đạo đức FIFA đã tố FIFA không trung thực - Ảnh: trang web FIFA

Ngày 4.12, kênh truyền hình ARD (Đức) và báo L'Equipe (Pháp) công bố tiết lộ của VĐV điền kinh Liliya Shobukhova, người từng ba lần liên tiếp về nhất tại giải marathon Chicago từ năm 2009 - 2011 và vô địch giải marathon London 2010, rằng cô đã trả cho Liên đoàn Điền kinh Nga (ARAF) 562.500 USD (hơn 12 tỉ đồng) để che đậy một kết quả xét nghiệm doping dương tính. ARD cũng công bố một đoạn băng giấu mặt về Maria Savinova, đương kim vô địch Olympic ở cự ly 800 m, người thừa nhận có sử dụng chất cấm khi thi đấu và cả hình ảnh của VĐV ném đĩa Yevgeniya Pecherina, người đã có một phát ngôn gây sốc rằng có đến 99% các VĐV được chọn đại diện cho nước Nga thi đấu quốc tế đều từng sử dụng chất cấm.

Những cáo buộc này đã khiến Liên đoàn Điền kinh thế giới và Cơ quan Phòng chống doping thế giới phải vào cuộc, nhất là khi trong đoạn băng còn tố cả cơ quan kiểm tra doping Nga đã làm sai lệch các kết quả xét nghiệm và một số HLV cung cấp chất cấm cho VĐV.

Chuyện bê bối lớn khác thuộc về FIFA khi tổ chức này bị tố cáo có những kết luận không trung thực về nghi vấn gian lận trong quá trình bỏ phiếu bầu chọn nơi tổ chức 2 kỳ World Cup ở Nga 2018 và Qatar 2022. Ông Michael Garcia, cựu công tố viên New York và là người đứng đầu cơ quan điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA, đã công bố tài liệu dài 430 trang, lấy ý kiến từ 75 nhân chứng của 9 quốc gia khác nhau về kết quả gây tranh cãi khi Nga và Qatar chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Tuy nhiên, sau đó FIFA đã đăng tải “không đầy đủ và sai lầm” so với bản kết luận điều tra của ông. Vì vậy, Garcia đã tuyên bố kháng cáo. Trước những cáo buộc tham nhũng mà Michael Garcia đưa ra, FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) quyết định đẩy mạnh cuộc điều tra nhắm vào FIFA.



Cú “cẩu xực” của Suarez là vết nhơ tại World Cup 2014 - Ảnh: AFP

Cú “cẩu xực” của tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez cắn trung vệ người Ý, Giorgi Chiellini tại kỳ World Cup ở Brazil đã đi vào lịch sử như vết nhơ khó tẩy xóa. Đây không phải lần đầu tiền đạo này có những hành vi kỳ quặc như vậy. Mỗi khi bị kèm chặt hay bế tắc trong tấn công thì Suarez luôn nổi nóng bất tử, thậm chí nhiều người còn cho rằng anh bị “thần kinh”. Suarez phải chịu án phạt nặng sau vụ việc đáng xấu hổ này khi bị cấm thi đấu 4 tháng cùng án phạt tiền. Hiện anh đã trở lại thi đấu cho CLB Barcelona, nhưng kèm điều kiện: không được cắn bất cứ ai nữa.



Hamilton bị đồng đội tông vào phía sau xe - Ảnh: AFP

Còn tại cuộc đua xe Công thức 1 ở Bỉ, tay đua Lewis Hamilton bị đồng đội Nico Rosberg đâm thủng chiếc lốp xe của anh đến bẹp gí, khiến xe của anh bị trượt khỏi đường đua và bị hàng loạt xe phía sau vượt mặt. Sự cố này làm Hamilton bị tụt sâu lại phía sau do phải vào pit thay lốp. Đến vòng 40, tay đua người Anh đã chính thức bỏ cuộc. Tức tối vì mất điểm lãng xẹt, Hamilton cáu gắt hét lên: "Nico đâm tôi!". Sau đó anh còn nói thẳng người đồng đội này do ganh tức nên cố ý gây ra pha va chạm. Nhưng Rosberg cũng phản ứng lại gay gắt: “Đó là chuyện không may trên đường đua. Tôi cũng bị ảnh hưởng nên mất vị trí dẫn đầu vào tay Daniel Ricciardo, tay đua đã dễ dàng vượt mặt đàn anh trong màu áo Red Bull, Sebastian Vettel”. Chính vì câu chuyện bê bối này mà Hamilton “thề” không nhìn mặt Rosberg sau đó.

Đăng Khoa - Giang Lao

