Nợ tiền VĐV vì người ký nhận thay đi… nước ngoài !

Trong công văn này, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm TDTT) báo cáo hiện có các HLV, VĐV thuộc 14 bộ môn của trung tâm chưa được nhận các khoản thanh toán cả tiền công lẫn tiền ăn vì một số nguyên nhân, trong đó có 7 bộ môn đều do chủ nhiệm bộ môn là những người thay mặt trực tiếp ký nhận đi tập huấn hoặc thi đấu nước ngoài. Ví dụ, bộ môn taekwondo chưa làm thủ tục chuyển tiền mặt, chuyển khoản tiền công, tiền ăn tháng 4 do chủ nhiệm bộ môn đi tập huấn tại Hàn Quốc dài ngày từ giữa tháng 4. Môn thể dục chưa chi tiền ăn, tiền công tháng 3, 4 do chủ nhiệm bộ môn đi thi đấu nước ngoài. Môn cờ và quần vợt, cử tạ, võ cổ truyền, cầu lông cũng tương tự.

Đây là điều không thể chấp nhận vì cách quản lý của Trung tâm TDTT Hà Nội thể hiện sự quan liêu và rất coi thường các HLV, VĐV. Không thể viện lý do tập huấn hay đi công tác nước ngoài để ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất của HLV, VĐV. Chúng tôi cũng đã tham khảo một số trung tâm đào tạo thể thao ở một số địa phương khác và được một trưởng bộ môn cho biết: “Ở địa phương tôi không để lãnh đạo bộ môn trực tiếp lấy tiền mà tiền chuyển thẳng cho từng HLV, VĐV. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nợ tiền công, tiền ăn mà tháng nào có tháng đấy luôn. Hai loại tiền này thuộc ngân sách thì không thể chậm vì không phải tiền thuộc dự án hay khoản phát sinh này nọ đâu mà nói chậm”.

Cũng trong công văn trên, Trung tâm TDTT cho biết đã hoàn tất các thủ tục chi trả tiền thưởng tới từng tập thể, cá nhân có tên trong các quyết định khen thưởng đạt thành tích tại các giải quốc tế năm 2015. Chủ nhiệm bộ môn nhận tiền mặt và có trách nhiệm chi trả cho HLV, VĐV. Thế nhưng, chiều qua chúng tôi đã gọi điện cho một trưởng bộ môn để hỏi rõ việc này thực hư ra sao thì vị này ngần ngại một lát rồi cho hay: “Thực ra còn một số khoản chúng tôi chưa được nhận. Nhưng chắc đầu tuần sẽ có”.

Cách làm việc tắc trách như vậy thử hỏi làm sao Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung không yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội kiểm tra, giải quyết vụ việc trước ngày 31.5.

Lan Phương