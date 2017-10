Nữ ngôi sao bóng chuyền Việt Nam được báo chí Thái ca ngợi

Ngọc Hoa (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) trong khóa học do FIVB tổ chức - Ảnh do nhân vật cung cấp Ngọc Hoa (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) trong khóa học do FIVB tổ chức - Ảnh do nhân vật cung cấp