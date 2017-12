Nữ Vĩnh Long và nam Công an TP.HCM 'sáng cửa' trụ hạng

Ở vòng chung kết ngược nữ có các đội Vĩnh Phúc, Truyền hình Vĩnh Long, TP.HCM và Hải Dương, trong đó TP.HCM và Hải Dương đều thua cả 10/10 trận trong hai vòng đấu trước. Đội nữ Truyền hình Vĩnh Long với các mũi nhọn Hà Ngọc Diễm và Nguyễn Thị Bích Tuyền được đánh giá có nhiều hy vọng trụ hạng nhất.



Về nam, trong 4 đội tranh 2 suất trụ hạng thì Công an TP.HCM được cho là “sáng cửa” nhất khi chủ công Nguyễn Minh Nhuần mới từ đội Bến Tre về đầu quân ghi rất nhiều điểm trong trận thua Biên phòng 2-3 ở vòng 2. Các đội nam còn lại gồm: Hà Tĩnh, VLXD Bình Dương và XSKT Vĩnh Long.

Ở tốp các đội tranh ngôi vô địch, không có gì bất ngờ khi các đội mạnh nhất đều có mặt, gồm Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Becamex Quân đoàn 4 (nam) và VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Post Bank, Ngân hàng Công thương, PVD Thái Bình (nữ). Hôm nay, ngoài các trận ở tốp tranh trụ hạng, lúc 20 giờ có các trận bán kết 1 VTV Bình Điền Long An gặp PVD Thái Bình (tại Tây Ninh) và Thể Công gặp Tràng An Ninh Bình (tại Đắk Lắk).

