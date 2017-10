Olympic bị phản đối ngay tại Rio

May mắn là cho đến nay ngọn đuốc Olympic Rio vẫn tiếp tục cháy sáng. Hồi giữa tuần này, khi ngọn đuốc được rước quanh khu vực Angra dos Reis, phía nam TP.Rio de Janeiro, đã rơi vào ổ phục kích của hàng trăm người biểu tình với mưu đồ cướp ngọn đuốc và dập tắt nó. Cảnh sát TP.Rio phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, áp dụng các biện pháp mạnh tay như trấn áp bằng dùi cui, bắn đạn cao su, hơi cay, phun vòi rồng... mới dẹp đám đông biểu tình để “mở đường máu” cho ngọn đuốc Olympic thoát thân an toàn. Dù vậy, họ cũng đã bị chống trả bằng nhiều vật lạ và đã có nhân viên an ninh bị thương.

Đây là sự cố mới nhất liên quan tới ngọn đuốc Olympic Rio khi chỉ còn gần 1 tuần nữa diễn ra lễ khai mạc. Trước đó không lâu, cũng trong một chặng rước đuốc ngay tại TP.Rio, một người đàn ông đã cố tình len lỏi qua đám đông an ninh để cướp ngọn đuốc nhưng bất thành và bị bắt ngay tại chỗ. Nhiều sự cố tương tự khác đã xảy ra như một người đàn ông dùng bình xịt chữa cháy dập ngọn đuốc... nhưng nhờ cảnh giác cao độ trước mọi hành động quá khích của người dân, công tác bảo đảm an ninh cho ngọn đuốc vẫn suôn sẻ. Sở dĩ đi đến đâu trên đất Brazil ngọn đuốc cũng bị phản đối, vì khá nhiều người dân nước này không đồng tình tổ chức Olympic do phải chi ra kinh phí quá lớn trong khi nền kinh tế nước này đang suy thoái và đời sống của người dân còn quá khó khăn.

Trong một báo cáo dự toán sơ bộ gần đây của Trường ĐH Oxford, các khoản chi của Brazil cho kỳ Olympic Rio có thể đã chiếm 51% ngân sách của nước này. Số tiền thâm thụt ngân sách dự báo chiếm ít nhất từ 1,6 - 4,6 tỉ USD. Đây mới chỉ là số tiền chi cho các hoạt động liên quan tới thể thao như xây dựng các công trình thi đấu, chứ chưa tính tới các chi phí liên quan công tác bảo vệ an ninh (chiếm gần 2 tỉ USD) cũng như chi phí cho công tác phòng chống dịch vi rút Zika... Tổng cộng đến nay Brazil đã chi gần 11,1 tỉ USD cho công tác tổ chức kỳ Olympic Rio. Trong đó, chính phủ nước này chi gần 7,1 tỉ USD, số còn lại các nguồn thu của Ủy ban Olympic (2,1 tỉ USD) và 1,9 tỉ USD từ các cơ quan công cộng tham gia tổ chức Olympic.

Giang Lao