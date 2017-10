Olympic đối mặt thời tiết xấu

Hôm qua, trong cuộc họp báo đầu tiên tại Trung tâm báo chí Thế vận hội, Trưởng ban tổ chức Olympic Sebastian Coe thừa nhận thời tiết mưa dầm dề trong tháng này ở khắp nước Anh sẽ gây không ít phiền toái tới các cuộc tranh tài.

Ông Coe nói vui với các phóng viên: “Trước đây tôi từng nói ước gì khắp nước Anh đều được lắp đặt mái vòm nhằm tránh những cơn mưa như trút trong tháng này. Hôm chủ nhật tuần rồi, tôi dành cả ngày ở Sân vận động Olympic Park và chứng kiến 15.000 tình nguyện viên phải tập luyện trong cơn mưa nặng hạt. Thực sự mà nói, đây là thách thức lớn bởi nhiều địa điểm thi đấu ngoài trời hiện đang bị ngập trong nước”. Trong đó, 2 địa điểm bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thời tiết xấu mấy ngày qua là khu vực thi đấu môn chèo thuyền Eton Dorney ở công viên phía tây London và sân Greenwich Park nơi thi đấu môn cưỡi ngựa. Ông Coe cũng cảnh báo người xem sắp tới khi đến 2 khu vực thi đấu này cần phải chuẩn bị sẵn áo mưa và đi ủng cao su.



Mây đen kéo kín phía trên sân Olympic - Ảnh: AFP

Được biết, tại Olympic, một số môn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết do thi đấu trong các nhà thi đấu như bơi lội, bóng chuyền…, hay như môn quần vợt được thi đấu ở Wimbledon với sân trung tâm có mái che. Tuy nhiên, nhiều môn ngoài trời khác dù trời mưa vẫn thi đấu được như khúc côn cầu cũng vẫn bị ảnh hưởng do ngoài mưa còn thêm gió rất mạnh và nhiệt độ có khi xuống dưới 10 độ C. Sân chính Olympic Park thi đấu các môn quan trọng như điền kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn và gió mạnh và có thể một số môn đang thi đấu sẽ bị hoãn lại.

Dù đối mặt với không ít thách thức từ nhiều lý do khách quan, nhưng ông Coe khẳng định công tác chuẩn bị cho Olympic vẫn đang tiến triển tốt. Hiện đã có 96/204 đoàn thể thao làm thủ tục nhập làng VĐV với 733 người, trong tổng cộng 17.000 VĐV, quan chức trú ngụ tại đây cho đến hết Olympic.

Trong khi đó, tờ The Sun dẫn nguồn tin riêng cho biết, lễ khai mạc Olympic có khả năng bị cắt ngắn ít nhất 30 phút vì lý do không đủ nhân sự đảm bảo an ninh. Hiện quân đội Anh được huy động thêm để bù vào số nhân viên an ninh G4S không cung cấp được, nhưng họ ngoài nhiệm vụ hỗ trợ, kiểm tra và bảo vệ an toàn cho 80.000 khán giả cũng như 16.000 VĐV tại sân vận động, giờ còn phải bảo vệ thêm 10.000 diễn viên, 70 con cừu, 12 ngựa, 10 con gà, 3 con bò, 2 con dê, 8 con ngỗng và 3 con chó - phục vụ cho các tiết mục trong lễ khai mạc đậm chất dân gian nước Anh. Vì thế, sẽ không thể đảm đương hết khối lượng công việc quá lớn. Do đó, BTC Olympic đang cân nhắc khả năng cắt giảm một số tiết mục trong lễ khai mạc để giúp lực lượng an ninh tránh bị quá tải.

Được biết, lễ khai mạc Olympic được dàn dựng bởi đạo diễn danh tiếng Danny Boyle với chi phí lên tới 27 triệu bảng và được truyền hình trực tiếp đến gần 1 tỉ người xem toàn thế giới. Vé xem lễ khai mạc Olympic hiện có giá lên tới 2.012 bảng.

Giang Lao

