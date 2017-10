Ông bầu của những võ sĩ “khủng”

Vào thời hoàng kim của Oscar De La Hoya, đi đâu, người ta cũng thấy “cậu bé vàng quyền Anh Mỹ” có Arum kè kè bên cạnh. Đến thời của Pacquiao, nhà VĐTG 7 hạng cân khác nhau, thì người ta lại thấy ông xuất hiện ở tỉnh Sarangani, nơi Pacquiao tranh thủ vận động để vào ghế quốc hội Philippines.

Khả năng “đánh hơi” và vươn vòi bạch tuộc của Arum nhanh đến nỗi, khi Pacquiao hạ K.O Oscar De La Hoya vào năm 2008, nhiều người còn chưa kịp biết lúc đó, Arum đã chuyển từ vai trò ông bầu của Hoya sang người chiến thắng. Tạp chí Ring Magazine bình luận: “Bob Arum là con “cáo già” hay biết cách “đắc nhân tâm”? Nói cách nào cũng đúng. Ở thì hiện tại, hãy nhớ rằng, Arum đang quản lý Pacquiao. Thế thôi”.

Báo chí Philippines mô tả về chuyến đi Sarangani của Bob đầy lạnh lùng: “Đó là hành trình thứ 9 của lão đến Philippines. Từ Las Vegas, Arum bay vèo đến Manila rồi đón chuyến bay đến Sarangani, chọn khách sạn East Asia để cất bớt đồ đạc. ông ta đi vòng quanh khu vực những người ủng hộ Pacquiao trong cuộc cạnh tranh chính trị với đối thủ Chiongbian trước khi bàn với Pacquiao về kế hoạch so tài của anh với Mayweather vào tháng 11 rồi biến mất. Arum chẳng cần biết kết quả bầu cử ra sao, nhưng ông ta thừa biết cần phải xuất hiện tại đây”.

Arum lớn lên trong 1 gia đình Do Thái tại New York. Tốt nghiệp ĐH New York và ĐH luật Harvard, Arum từng hành nghề luật sư ở ban hành pháp Mỹ. Đến năm 1965, ông bắt đầu sử dụng kiến thức của mình để hành nghề ông bầu, nhanh chóng trở thành đối thủ kình địch của Don King từ những năm 1980 (Don King gọi Bob Arum là “đồ chuột cống bẩn thỉu”).

Giai thoại đáng nhớ nhất về Arum là… cái chết của võ sĩ James Shuler. Ngày 10.3.1986, Arum đứng ra tổ chức trận đấu giữa Thomas Hearns và James Shuler tại Neveda, được HBO truyền trực tiếp toàn nước Mỹ và Puerto Rico mà sau này trở thành 1 trong 100 trận đấu kinh điển thời đại. Trận đấu diễn ra chưa tới… 1 hiệp khi võ sĩ bất bại suốt 22 trận đấu trước đó, James Shuler, bị hạ K.O sau 2 phút. Đêm đó, Shuler vào phòng Arum, ngỏ lời cám ơn đã tạo cơ hội cho anh được đấu với huyền thoại Hearns. Rủng rỉnh tiền, Shuler mua ngay chiếc xe máy và đúng 1 tuần sau thì qua đời vì tai nạn giao thông trên chiếc xe mới cáu này.

Trước đó, Arum còn là ông bầu của Muhammad Ali qua những trận đấu siêu kinh điển với Mildenberger, Williams… Sau này, những George Foreman, Joe Frazier, Larry Holmes, Carlos Monzón, Sugar Ray Leonard… đều nhờ ông để được thượng đài và ít nhất 1 lần sở hữu các đai vô địch quan trọng.

Arum không ngại xung đột với đối thủ. “Cái tội” nặng nhất mà ông ta hay mắc phải là phân biệt chủng tộc. Arum từng bị Robert Lee (cựu chủ tịch của LĐ quyền Anh thế giới) kiện tụng qua phát biểu ớn lạnh: “Cứ để bọn da trắng và da đen lên sàn đấu, ở ngoài, chúng ta đủng đỉnh đếm tiền”. Nhà sản xuất John Daly (từng thắng 13 giải Oscar trong Trung đội và Hoàng đế cuối cùng) cũng tức lộn ruột khi mất trắng 800.000 USD để bồi thường hợp đồng do sự kiện “High Noon in Hong Kong” (diễn ra ngày 22.10.1994 với 4 trận đấu tranh đai WBO) bị Arum “phỗng tay trên”. Là mafia làng quyền Anh, nhiều lần, Arum bị “sờ gáy”: Năm 1995, bị phạt 125.000 USD vì hối lộ quan chức Nevada; năm 2004, FBI vào cuộc điều tra khi nghi ngờ dàn xếp các trận đấu (mãi đến năm 2006 mới được kết luận vô tội…).

Ít võ sĩ nào dám đưa ra nhận xét về cá tính của Arum, nhưng ai cũng sợ. Đó là chuyện tất nhiên như cách phát biểu của Pacquaio, người tăng tài sản từ 1 triệu USD lên 40 triệu USD sau khi “qua tay” Arum: “Mẹ tôi khuyên tôi trở lại sàn đấu khi tôi đã thắng lợi ở sàn chính trị. Còn chuyện tôi sẽ thượng đài với ai, hãy đi hỏi ông Arum”.

Hiếu Dân