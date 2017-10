Oprah Winfrey: Anh có dùng doping không? Lance Armstrong: Có!

(TNO) Sáng nay, 18.1 (giờ Việt Nam), Lance Armstrong đã chính thức thú nhận việc sử dụng doping trong cuộc phỏng vấn mang không khí của một phiên tòa lẫn tự sự, do "nữ hoàng talk show" của Mỹ là Oprah Winfrey thực hiện tại nhà riêng của anh tại Austin, Texas (Mỹ).

Armstrong đã thú nhận sử dụng doping trong cuộc phỏng vấn - Ảnh: AFP

Cuộc phỏng vấn đã được ghi hình cách đây 3 ngày. Chương trình này được phát độc quyền trên kênh truyền hình OWN do Oprah sáng lập. Với vẻ mặt bình tĩnh, tay vẫn đeo chiếc vòng màu vàng của tổ chức từ thiện Livestrong do anh sáng lập, Armstrong đã trả lời một loạt câu hỏi Có/Không của Oprah.

Oprah Winfrey: Anh có sử dụng những chất cấm để nâng cao thành tích trong đua xe đạp?

Lance Armstrong: Có.

Oprah Winfrey: Trong số những chất bị cấm đó có EPO không?

Lance Armstrong: Có.

Oprah Winfrey: Anh có dùng những chất cấm khác như testosterone, hóc môn tăng trưởng ở người?

Lance Armstrong: Có.

Oprah Winfrey: Trong quãng thời gian đoạt 7 danh hiệu Tour de France thì anh có dùng chất bị cấm hay doping máu?

Lance Armstrong: Có.

Oprah Winfrey: Theo ý kiến của anh thì liệu con người có thể chiến thắng Tour de France 7 lần liên tiếp mà không dùng doping không?

Lance Armstrong: Không.

Oprah Winfrey: Anh bắt đầu dùng doping khi nào?

Lance Armstrong: Từ giai đoạn đầu trong sự nghiệp đua xe đạp của tôi, khi chất EPO được sản sinh

Oprah Winfrey: Đó là thời điểm nào?

Lance Armstrong: Khoảng giữa những năm 1990.

Đoạn đối thoại trên là lời thú tội của người từng được xem là huyền thoại của làng xe đạp thế giới sau nhiều năm phủ nhận các cáo buộc anh dùng chất kích thích để đổi lấy vinh quang trong sự nghiệp.

Oprah Winfrey cũng đã cho Armstrong xem lại đoạn phát biểu sau chiến thắng tại Tour de France 2005 và hỏi cảm giác của anh ra sao. Armstrong đã trả lời rằng: “Tôi cảm thấy ngượng”.

Khi được hỏi vì sao anh liên tục lừa dối về việc dùng chất kích thích cho đến tận buổi thú nhận ngày 18.1 thì Armstrong trả lời: “Tôi không nghĩ mình có câu trả lời tuyệt vời. Có thể với hầu hết mọi người thì thời điểm này là quá muộn và đó là lỗi của tôi. Tôi xem tình huống này là một lời nói dối nghiêm trọng mà tôi lặp lại rất nhiều lần”.

Là người vượt qua căn bệnh ung thư, mang lại cảm hứng cho hàng triệu người bằng những điều có vẻ như là chuyện thần thoại, Armstrong nói anh không tin mình có thể làm được những điều trong quá khứ mà không phá luật bởi vì "văn hóa" sử dụng chất kích thích trong môn đua xe đạp.

Việc tự thú của Armstrong diễn ra nhiều tháng sau khi cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) công bố báo cáo chi tiết, mô tả anh là kẻ cầm đầu trong chương trình doping tinh vi, chuyên nghiệp và thành công nhất mà giới thể thao từng chứng kiến.

Anh đã bị cấm thi đấu suốt đời và bị tước toàn bộ danh hiệu. Chỉ vài giờ trước khi buổi phỏng vấn được phát sóng, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã tước chiếc huy chương đồng mà Armstrong đạt được tại Thế vận hội mùa hè năm 2000.

Vào đêm nay (theo giờ Mỹ), phần 2 của cuộc phỏng vấn sẽ tiếp tục được phát sóng.

Quốc Huy