Phạm Phát Đạt đoạt áo vàng

(TNO) Chặng 2 giải xe đạp Hội nhà báo TP.HCM tranh Cúp DongA Bank từ TP.HCM đi TP. Phan Thiết (171 km) diễn ra sáng nay (5.6) với nhiều hấp dẫn, kịch tính.

Đoàn đua bị kẹt xe tại cầu Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Ngay sau khi xuất phát 10km, đoàn đua đã bị kẹt xe ngay tại cầu Đồng Nai. Ban tổ chức, trọng tài đã hội ý nhanh và quyết định cho đoàn đua xuất phát lại. Đây là một trong những sự cố hiếm hoi ở một giải đua xe đạp chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Sự cố trên không ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn, do đó sau khi xuất phát trở lại, các tay đua ra sức tấn công để tranh đoạt áo vàng của Lâm Công Danh (Bảo vệ thực vật An Giang). Với kinh nghiệm dày dạn, Lâm Công Danh đã bảo vệ được tấm áo vàng trong hơn nửa lộ trình. Tuy nhiên tay đua này không chịu nổi sức tấn công “khủng khiếp” của các cua rơ trẻ.

Tay đua 19 tuổi của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn Phạm Phát Đạt đã thoát đi thành công để về đích trong tốp đầu. Dù cán đích hạng nhì, sau Tăng Trí Hùng (ADC truyền hình Vĩnh Long) nhưng Phát Đạt bỏ xa áo vàng Lâm Công Danh đến 14 phút 39 giây.



Cua rơ trẻ Phạm Phát Đạt (55) đoạt áo vàng - Ảnh: Khả Hòa

Thành tích trên giúp cua rơ trẻ Phạm Phát Đạt "xé" áo vàng của Lâm Công Danh. Màn trình diễn tuyệt vời của Phát Đạt còn giúp đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn đoạt luôn ngôi nhất đồng đội.

Dù vậy, chỉ với 1 giây ít hơn so với người xếp hạng nhì Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang), Phạm Phát Đạt cùng đồng đội phải ra sức bảo vệ áo vàng ở chặng đua thứ 3 từ Phan Thiết về TP.Vũng Tàu diễn ra ngày mai. Cũng vì thế cuộc chiến giành áo vàng trở nên vô cùng hấp dẫn.

Hoàng Quỳnh