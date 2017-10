Phạm Phước Hưng sẽ tranh vé vớt dự Olympic 2016

(TNO) Giống với đồng nghiệp Phan Thị Hà Thanh, VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã không thành công tại giải vô địch thể dục thế giới nhưng vẫn còn cơ hội tranh vé vớt tham dự Olympic 2016.

Đêm qua (giờ Việt Nam), các VĐV nam Việt Nam đã bước vào thi đấu vòng loại giải vô địch thế giới đang khởi tranh tại Glasgow (Vương quốc Anh). Và không được vui cho lắm khi 3 tuyển thủ của chúng ta đã không giữ được phong độ tốt và thậm chí còn không chiến thắng nổi chính mình.



Đã từng giành thành tích rất xuất sắc tại giải vô địch thế giới năm 2012 để giành vé chính thức dự Olympic London nhưng Phạm Phước Hưng đã không thể lập lại kỳ tích này.



Anh đã thất bại ở nội dung tự do, nội dung nhảy chống với số điểm không cao: 12.866 điểm, 13.900 điểm. Xà kép cũng không được vào chung kết vì số điểm rất thấp 15.200 (phải đạt ít nhất 15.500 trở lên mới có thể vào chung kết, tranh huy chương đơn môn). Ba nội dung còn lại, Hưng cũng không biểu diễn thành công: Vòng treo - 13.700 điểm, ngựa vòng - 9.333 điểm, xà đơn: Horizontal Bar - 13.133 điểm.



Bà Nguyễn Kim Lan - Tổng thư ký Liên đoàn thể dục Việt Nam, trưởng đoàn đội tuyển thể dục Việt Nam tiếc nuối: “Tổng số điểm Hưng đạt được là 81.565 điểm - rất thấp so với kỳ vọng. Thực lực của Hưng có thể giành được 84 điểm. Hưng hỏng hai môn đầu tiên là nhảy chống và tự do nên kéo toàn bộ số điểm toàn năng xuống quá thấp.



Đinh Phương Thành cũng chỉ đạt tổng số điểm thấp là 79.164 điểm. Lý do thì ai cũng đã biết, Thành bị chấn thương vai khá nặng ngay trước ngày lên đường sang nước bạn thi đấu. Ở nội dung xà đơn, Thành thất bại ở động tác tiếp đất nên cũng chỉ được 12.533 điểm. Nếu Thành không gặp sự cố về chấn thương, đã có thể thi đấu tốt hơn.

VĐV nam còn lại là Lê Thanh Tùng cũng thất bại nặng ở nội dung ngựa vòng, đạt số điểm cực thấp 9.333 điểm. Tổng số điểm của Tùng là 77.898 điểm.



Cả 3 VĐV đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể có được những bài biểu diễn tốt. Rất đáng tiếc!”.



Tuy nhiên cũng theo bà Kim Lan, tuy không đạt huy chương đơn môn giải thế giới nhưng Phạm Phước Hưng vẫn được Liên đoàn thể dục thế giới đưa vào danh sách tham dự giải tiền Olympic vào tháng 4 năm sau - đây là vòng loại cuối cùng để tranh vé dự Thế vận hội.



“Sau giải vô địch thế giới, Phan Thị Hà Thanh sẽ được tạm nghỉ hai tháng để điều trị chấn thương đầu gối. Cả Hà Thanh và Phước Hưng phải có sự tập luyện hết sức tích cực, chuẩn bị cho vòng loại thứ 2. Thể dục vẫn còn cơ hội đến với Olympic nên phải biết nắm bắt lấy”, bà Kim Lan nhấn mạnh.

