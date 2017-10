Phan Thị Hà Thanh - nhà vô địch thế giới mơ HCV ASIAD 2014

Trong giấc ngủ, Hà Thanh cũng mơ thấy đang xoay người trên không Phan Thị Hà Thanh sinh năm 1991 tại Hải Phòng trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, mẹ là bác sĩ, bố là cán bộ khí tượng thủy văn vùng Đông Bắc. Thanh tập thể dụng dụng cụ từ năm 6 tuổi, ròng rã đến nay là 16 năm xa nhà, chuyển qua không biết bao nhiêu ngôi trường cấp 2, cấp 3 để học văn hóa, đi gần hết châu Âu để tập luyện và thi đấu. Ốm không được nghỉ tập, Tết vào kỳ tập huấn thì không được về nhà, nghĩ đến động tác khi ăn cơm, ngủ trưa, xem phim và cả khi vào... toilet. Tập 6 tiếng một ngày nhưng trước khi đi ngủ cô đều dành ít nhất 1 tiếng để luyện tập lại những động tác khó. Thanh từng chia sẻ với chúng tôi, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô có thêm mươi, mười lăm phút nghĩ về nhảy. Chưa kể trong mơ, Thanh thường xuyên thấy mình đang đu xà, bật nhảy, xoay người trên không. Tài năng, xinh xắn, đang là VĐV thuộc biên chế của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng và được UBND TP.Hải Phòng tặng 90 m2 đất ở Q.Kiến An, thế nhưng ngoài đời Hà Thanh rất khiêm tốn, giản dị. Cô gái ít khi than thở về những khó khăn, khắc nghiệt của môi trường luyện tập và rèn luyện, những hình ảnh cô gái chia sẻ trên facebook chỉ là những lần được ra ngoài dạo phố, ăn uống cùng bè bạn. Chưa bao giờ nhận mình là cô gái tài giỏi, Hà Thanh bảo có thể chỉ do mình may mắn. Cô yêu nhảy và gắn bó với thể dụng dụng cụ cho đến khi cảm thấy hết duyên nợ với bộ môn nhiều đam mê này.