Phan Thị Hà Thanh thất bại ở giải thế giới

(TNO) Nhà vô địch SEA Games Phan Thị Hà Thanh đã không thể bảo vệ thành công tấm HCĐ tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2015.

Ngày 24.10, cô gái Hải Phòng đã thất bại ở vòng loại nên không thể lọt vào vòng chung kết giải đang diễn ra tại Glasgow (Scotland). Do chấn thương đầu gối còn khá nặng nên Thanh đã không hoàn thành tốt cả 4 nội dung thi của bài toàn năng, trong đó xà lệch còn bị ngã ở động tác tiếp đất nên chỉ được 10.233 điểm; cầu thăng bằng: 11.300 điểm; thể dục tự do: 13.000 điểm; nhảy chống: 14.400. Tổng cộng được 51.033 điểm, đứng thứ 59.



Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng thư ký Liên đoàn thể dục Việt Nam cho biết: “Đây là những số điểm rất thấp. Thanh đã không biểu diễn thành công do ảnh hưởng của chấn thương”.



Đàn em của Thanh là Đỗ Thị Vân Anh cũng chỉ được 45.699 điểm và không có mặt ở chung kết. Ngày 26.10, 3 VĐV nam Phạm Phước Hưng, Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Phương Thành sẽ thi vòng loại nam.



Năm 2012, Phan Thị Thanh và Phạm Phước Hưng đã từng giành HCĐ để có vé dự Olympic London 2012. Năm nay, cơ hội quả là trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thanh coi như đã hết sạch cơ hội vì phải đoạt huy chương đơn môn ở giải thế giới mới được trao vé dự Olympic Brazil 2016.



Tuy Liên đoàn thể dục thế giới còn xét đặc cách cho những VĐV đạt số điểm cao ở nội dung toàn năng (những VĐV này sẽ được quyền dự giải tiền Olympic vào tháng 4 sang năm) nhưng với số điểm toàn năng không cao, Thanh đã loại mình ra khỏi cuộc đua đến Olympic sang năm.



Cơ hội đi Olympic của Việt Nam còn chỉ phụ thuộc vào các VĐV nam. Tuy nhiên, tài năng trẻ Đinh Phương Thành lại đang bị đau vai nặng. Bà Nguyễn Thị Kim Lan than thở: “Thành bị chấn thương ngay trước khi lên đường sang Anh Chúng tôi cảm thấy khá lo lắng vì chấn thương này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện động tác nội dung chủ lực của Thành là xà kép. Không thể kịp chữa trị ngay vào thời điểm này nên tạm thời Thành phải uống thuốc giảm đau và bó vai thật chặt”.



Trở lại với chấn thương của Hà Thanh, cô không những bị tổn thương về xương đầu gối mà còn bị đau dây chằng, tràn dịch đầu gối từ năm 2011 nhưng do thi đấu triền miên nên chưa được điều trị dứt điểm.

