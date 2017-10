Phát giải cuộc thi 'Cùng Bia Sài Gòn dự đoán Wimbledon đi xem US Open'

Sau hơn một tháng tổ chức, cuộc thi dự đoán kết quả “Cùng Bia Sài Gòn dự đoán Wimbledon đi xem US Open” do Báo Thanh Niên, Công ty tiếp thị thể thao TLT tổ chức với sự đồng hành của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã xác định được 42 bạn đọc trúng 42 giải thưởng và 2 giải đặc biệt đi Mỹ xem giải US Open.

Lễ bốc thăm và phát giải cho các bạn đọc sẽ diễn ra tại tòa soạn Báo Thanh Niên vào 14 giờ 30 ngày 31.7. Thân mời các bạn trúng giải đến tham dự, vui lòng mang theo CMND. Danh sách 42 bạn đọc như sau Giai đoạn 1: 1/ Trần Văn Thơ (xã Long Tiền, H.Cai Lậy, Tiền Giang), 2/ Hầu Phước Nghĩa (243/37 Tôn Đản, P.15, Q.4, TP.HCM), 3/ Nguyễn Thị Lan Hương (12C2A Ngọc Phú, Q.Tân Bình, TP.HCM), 4/ Trương Ánh Mười (185/20/9 Ni Sư Huỳnh Liên, Q.Tân Bình, TP.HCM) 5/ Vũ Hoài Phương Thảo (60/2B Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM), 6/ Dương Thị Bửu Ngọc (138/51 Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú, TP.HCM): 7/ Đặng Thị Tám (30/16 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM), 8/ Hoàng Văn Huấn (13/4 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM), 9/ Trần Minh Trung (413A Nguyễn Trãi, P.9, Cà Mau), 10/Nguyễn Anh Vũ (A18 12 The Eastern đường Liên Phường, P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM), 11/ Phạm Văn Chương (Tham Thành, Phú Ninh, Quảng Nam), 12/ Trịnh Quang Cúc (410 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM): 13/ Nguyễn Thị Thanh Trang (268/17 Âu Cơ, Q.Tân Bình, TP.HCM),14/ Phạm Duy Cán (236/21 Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5 , TP.HCM), 15/ Trịnh Kim Ngọc (407 lô B cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh): 16/ Trần Văn Sách (ấp Xóm Mới, H.Gò Dầu, Tây Ninh), 17/ Trần Phương Đông (8/5 đường Phước Long B, Q.9, TP.HCM), 18/ Đỗ Thị Hiền (15 Phạm Hùng, P.9, Vĩnh Long), 19/ Đinh Huy Cường (1/132 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng), 20/ Nguyễn Hữu Phen (18/3A Bình Đức, Q.8 TP.HCM), 21/ Nguyễn Thị Mỹ Khanh (Hội Phụ nữ P.Phú Mỹ, đường Huỳnh Văn Lũy, Thủ Dầu Một, Bình Dương). Giai đoạn 2: 1/ Đỗ Thị Liên (Vĩnh Phú, H.Thuận An, Bình Dương), 2/ Trần Minh Nghĩa (95/101 Lê Văn Lương, Q.7, TP.HCM), 3/ Bảo Thành (149 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), 4/ Trần Minh Trung (413A Nguyễn Trãi, P.9, Cà Mau), 5/ Nguyễn Thị Hải Diệp (86 đường 2, Phước Bình, Q.9, TP.HCM): 6/ Phan Đỗ Diệu Huyền (118B Phạm Hùng, P.9, Vĩnh Long), 7/ Trần Công Tường (1/9 Hùng Vương, Nam Định), 8/ Lê Ngọc Hân (3 Bình Thủy, Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, Bình Thuận), 9/ Nguyễn Phi Phương Kha (219 Bình Qưới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), 10/ Đỗ Thị Thùy Dung (Vĩnh Phú, H.Thuận An, Bình Dương), 11/ Trần Thị Ngọc Hoa (29/52C Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), 12/ Nguyễn Thị Thu (236/21 Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5, TP.HCM), 13/ Nguyễn Thu Ba (326/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Rạch Giá, Kiên Giang), 14/ Tạ Kim Đoan (67/5 Thuận An, Bình Dương), 15/ Nguyễn Hữu Nghĩa (64 Yên Đỗ, P.1, Q.Bình Thạnh), 16/ Lê Phương Thảo (169 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), 17/ Trần San Hà (214 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM), 18/ Phùng Trung Dũng (Tập đoàn Masan, M Plaza, Q.1, TP.HCM): 19/ Đỗ Thị Hiền (15 Phạm Hùng, P.9, Vĩnh Long), 20/ Trần Văn Vũ ( Long Thạnh Mỹ, Q.9 TP.HCM), 21/ Bùi Văn Tân (Long Hòa, Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM). Ban Thể thao