Phelps hết phép!

Ở thời điểm năm 2009 trở về trước, kình ngư Mỹ Michael Phelps “bất khả chiến bại” trên đường đua xanh với cự ly 100m, 200m bơi bướm, tự do và 4x100m, 4x200m..., nhưng trong 2 năm qua huyền thoại của làng bơi lội thế giới dần đánh mất mình cả ở dưới nước lẫn trên... cạn. Trong đó, 2 thất bại trong nội dung 4x100m và 200m tự do nam ở giải vô địch bơi thế giới 2011 tại Thượng Hải và 3 thất bại ở các giải bơi Santa Clara International Grand Prix, Ann Arbor và Charlotte đầu năm nay như báo hiệu một Michael Phelps (người từng giành 14 HCV Thế vận hội và lập nên nhiều kỷ lục thế giới) đang dần đi vào dĩ vãng.



Michael Phelps (trái) thất vọng khi thua Ryan Lochte ở nội dung 200m tự do - Ảnh: AFP

Sau khi đánh mất hình ảnh trong lòng giới trẻ Mỹ do bị phát hiện sử dụng chất gây nghiện vào tháng 2.2009 và hàng loạt bê bối khác, Phelps bắt đầu tập luyện hời hợt, thậm chí anh từng tuyên bố “xanh rờn” về việc muốn chuyển sang chơi golf. Và cho đến khi Thế vận hội 2012 gần kề, Phelps mới chợt nhận ra cuộc sống của anh chỉ thuộc về đường đua xanh và trở lại tập luyện tích cực.

Trước giải đấu này, Phelps vẫn được đánh giá cao ở các nội dung sở trường của anh, hơn nữa thi đấu tại Trung Quốc giúp anh có một tâm lý khá tốt khi từng có kỷ niệm đẹp với 8 HCV ở Thế vận hội 2008. Nhưng trước những kỳ vọng rất lớn, Phelps lại có khởi đầu quá nhạt nhòa. Sau khi cùng đồng đội chỉ đoạt HCĐ ở cự ly 4x100m tự do, Phelps tiếp tục bị đánh bật ở nội dung 200m tự do trong ngày 26.7. Ở nội dung này, Phelps dù có 150m đầu khá tốt, nhưng ở 50m cuối anh lại dễ dàng bị đồng đội Ryan Lochte vượt mặt. Với thành tích kém Lochte 0,35 giây, Phelps (1 phút 44,79 giây) ngậm ngùi nhận HCB trong nỗi thất vọng tràn trề. “Tôi biết mình có thể làm tốt hơn nhưng phong độ của tôi không còn thật tốt như trước và cũng do không duy trì được sức mạnh thể lực vốn có. Dù sao vẫn còn 1 năm nữa mới đến Thế vận hội 2012, sẽ rất thú vị nếu tôi chiến thắng những người vừa đánh bại tôi ở giải đấu này”, Phelps tự an ủi mình.

Cơn hạn hán HCV của Michael Phelps được vơi đi phần nào bằng chiến thắng ở nội dung 200m bướm diễn ra chiều ngày 27.7 với thành tích 1 phút 53,34 giây. Thành tích này đem lại cho Phelps thêm tự tin trong hành trình tìm lại chính mình. Kết thúc ngày thi đấu thứ 12, Trung Quốc (13 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ) tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, kế đến là Nga (7-4-3) và Mỹ (5-4-4).

Nguyên Khoa