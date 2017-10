Phía Pacquiao nghi Mayweather bỏ ‘cuộc đấu thế kỷ’ vào phút cuối

(TNO) Cuộc đấu quyền anh thế kỷ vừa được hâm nóng hơn trong cuộc họp báo cuối cùng 2 ngày trước cuộc thượng đài khi HLV Freddie Roach của tay đấm Manny Pacquiao nói đầy khiêu khích rằng ‘độc cô cầu bại’ Floyd Mayweather có thể sẽ bỏ cuộc ở phút cuối do những mâu thuẫn mới phát sinh giữa 2 bên.

Theo HLV Roach, với cảm giác của mình, ông nghi ngờ tay đấm người Mỹ có thể sẽ không xuất hiện ở sàn đấu MGM Grand tại Las Vegas (Mỹ) vào ngày 2.5 tới cho cuộc đấu kỷ lục tiền thưởng ước tính lên đến 300 triệu USD. Cảm giác của Roach xuất phát từ mâu thuẫn mới nhất giữa 2 bên với những tranh luận về đôi găng tay mà 2 tay đấm sẽ thi đấu, trong đó có việc phía Mayweather vẫn chưa nộp găng tay thi đấu cho Ủy ban thể thao Nevada để kiểm tra.



“Tôi không hiểu tại sao Mayweather khá im tiếng trước cuộc đấu này. Tôi thực sự tự hỏi liệu anh ta có thể đổi ý không đấu vào đêm ấy hay không. Tôi không hẳn nghĩ Mayweather sợ cuộc đấu này nhưng dường như anh ta không muốn thượng đài lần này. Anh ta bị buộc vào cuộc đấu mà anh ta không muốn”, ông Roach nói với báo giới.



Trước nhưng bình luận của Roach, Mayweather lập tức đáp lại bằng tuyên bố: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui mừng trước một cuộc đấu. Tôi tạ ơn Chúa đã giúp tôi giữ được sự bình tĩnh”.

Trận đấu giữa Mayweather và Pacquiao đang nóng lên từng giờ - Ảnh: AFP Trận đấu giữa Mayweather và Pacquiao đang nóng lên từng giờ - Ảnh: AFP

Đánh giá về khả năng Pacquiao (đang giữ WBO hạng bán trung) hạ knock out Mayweather, HLV Roach cho biết: “Manny (Pacquiao) chưa từng hạ knock out đối thủ thuộc hạng nặng vì họ có thể hình lớn hơn anh ấy rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ thắng mỗi hiệp và chớp cơ hội để hạ knock out nếu có. Manny hiện nhanh nhẹn hơn trước đây trong những pha ra đòn bởi anh ấy đã làm tổn thương tôi một vài lần trong các buổi tập, điều mà không có tay đấm nào đã khiến tôi bị như vậy trong quá khứ”.Đáp lại lời của Roach, người cha kiêm HLV của Mayweather là Floyd Snr cười khểnh tuyên bố: “Đây sẽ là cuộc đấu một chiều. Floyd sẽ hạ anh ta (Manny Pacquiao) một cách đơn giản. Tất cả sẽ quên đi sức mạnh của Pacquiao. Anh ta sẽ không thể tung đấm”.Trong khi đó, nhà vô địch WBC và WBA hạng bán trung Mayweather tỏ thái độ điềm tĩnh rất lạ thường so với những cuộc đấu trước đó khi nói: “Tôi không cần phải nói chuyện rác rưởi nữa. Tôi đã trưởng thành. Manny (Pacquiao) thực sự là một nhà vô địch. Anh ấy là một tay đấm tuyệt vời và sẽ là huyền thoại. Nhưng tôi sẽ là người thắng trong cuộc đấu này”.