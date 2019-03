Philippines đáp trả nguy cơ mất quyền đăng cai SEA Games 30

Trong tuần qua, truyền thông Đông Nam Á rộ lên thông tin Philippines sẽ rút quyền đăng cai SEA Games 30 do gặp khó khăn tài chính. Thông tin trên bắt nguồn từ việc Ban Tổ chức SEA Games của Philippines (PHISGOC) nhận “đòn giáng mạnh” vào công tác chuẩn bị do Thượng viện nước này cắt giảm 1/3 ngân sách tổ chức so với kinh phí dự trù.

Trước đó, Ủy ban Olympic Philippines (POC) đã đệ trình ngân sách dự kiến là 7,5 tỉ PHP (143 triệu USD), nhưng chính phủ nước này chỉ phê chuẩn 5 tỉ PHP (95,5 triệu USD). Điều này được Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines Butch Ramirez - người phụ trách tài chính của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, xác thực khi cho biết đại diện của ủy ban tổ chức đã gặp chính phủ nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề tài chính nhưng chỉ nhận được câu trả lời “không đảm bảo”.

Mới đây, nhiều kênh truyền thông Philippines đã gây sự chú ý dư luận khi dẫn nguồn tin thân cận từ chính phủ tiết lộ quốc gia này dự kiến sẽ rút quyền đăng cai SEA Games 30 (dự kiến có 56 môn thể thao). Vì vậy, Thái Lan hoặc Indonesia nhiều khả năng sẽ được chọn để thay thế vì những quốc gia này đã có sẵn cơ sở hạ tầng.

Trước thông tin trên, chính phủ Philippines hôm 22.3 phát đi thông cáo báo chí phản bác mạnh mẽ việc rút quyền đăng cai sự kiện, đồng thời kêu gọi các quan chức hãy cùng đồng lòng chứ không nên tung tin sai lệch.

Ngay sau đó, PHISGOC đưa ra tuyên bố về việc đảm bảo tổ chức sự kiện như kế hoạch rằng: “PHISGOC muốn cam kết với các vận động viên, cộng đồng thể thao và người dân Philippines rằng mọi sự chuẩn bị cho SEA Games 30 đang diễn ra tốt đẹp.

Mặc dù cắt giảm ngân sách và gặp nhiều thách thức khác nhau, nhưng ý chí mạnh mẽ sẽ gắn kết tất cả lại để làm nên những cuộc tranh tài hay nhất trong lịch sử vì lợi ích của các vận động viên và người dân Philippines là điều lớn hơn tất cả”.

Tây Nguyên