Philippines rút lui, bóng đá nam đổi lịch

Dù vẫn có tên trong lễ bốc thăm môn bóng đá nam và ở cùng bảng A với U.23 VN, Malaysia, Singapore, Lào, Brunei, nhưng hôm qua LĐBĐ Philippines và Ủy ban Olympic nước này đã xác nhận họ không cử đội U.23 dự SEA Games 27.

Ban tổ chức (BTC) môn bóng đá nam của nước chủ nhà Myanmar cũng xác nhận bảng A chỉ còn 5 đội như bảng B. Các trận có Philippines đều hủy và BTC đã tiến hành xếp lại lịch đấu bảng A. Hiện tại vẫn chưa có lịch chính thức từ BTC, nhưng trên trang Football at the SEA Games 2013 và Goal.com lại đưa ra lịch đấu hoàn toàn thay đổi so với lịch cũ đã bốc thăm. Theo đó, VN sẽ gặp Malaysia trận đầu (15 giờ ngày 4.12), sau đó gặp Singapore (15 giờ ngày 6.12), Lào (18 giờ ngày 8.12) và Brunei (18 giờ ngày 12.12). Nếu đúng như lịch này thì nếu vào bán kết, U.23 VN phải nghỉ đến một tuần mới đá tiếp vào 19.12, trong khi bảng B lại đá chậm hơn từ ngày 7 đến 16.12.

HLV trưởng U.23 Hoàng Văn Phúc cho biết: “Nếu lịch thi đấu thay đổi như thông tin nêu trên thì U.23 VN có những bất lợi nhất định. U.23 VN sẽ phải liên tiếp gặp 2 đối thủ mạnh là Malaysia và Singapore quá sớm. Thi đấu vào 15 giờ thì khá nóng, buộc U.23 VN phải biết thích ứng với mọi hoàn cảnh. Do vậy, U.23 VN sẽ phải chú trọng thể lực trong đợt tập trung sắp tới, phải có kế hoạch tập thích hợp”.

Vụ trưởng Tổng cục TDTT Trần Quốc Tuấn được lãnh đạo đoàn thể thao VN giao theo dõi các đội bóng đá tại SEA Games cũng tỏ ra bất ngờ khi lịch thi đấu thay đổi. Ông Tuấn nói: “Nếu đúng thay đổi như thế thì trong cuộc họp tại Campuchia của Ban thi đấu AFF hôm nay, tôi sẽ có ý kiến về những bất hợp lý khi bảng A đá sớm hơn bảng B, nhất là bảng A phải nghỉ đến một tuần nếu vào bán kết. Như thế là không công bằng”.

Cũng trong hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có quyết định cử các lãnh đội môn bóng đá tham dự SEA Games. Ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký VFF làm lãnh đội U.23; ông Phan Anh Tú, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội làm lãnh đội bóng đá nữ; ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM làm lãnh đội 2 đội futsal nam - nữ. Ngoài ra, VFF còn thành lập ban công tác với 8 thành viên để chỉ đạo, kiểm tra, bám sát các đội bóng đá do Chủ tịch VFF làm trưởng ban. Trong danh sách này, ngoài các vị trong thường trực VFF, còn có Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển và hai ông Nguyễn Hồng Thanh (SLNA), Lê Ngọc Chức (Đồng Tháp).

G.Lao - L.P - T.K