Phó chủ tịch LĐBĐ khóc trước tòa

Buổi xét xử Phó chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Dương Nhất Dân vào sáng 21.12 tại Tòa án TP.Thiết Lĩnh kéo dài suốt 9 tiếng rưỡi bởi quá nhiều tình tiết phức tạp.

“Diễn viên kịch” có hạng

Rất nhiều phóng viên và những người tham dự phiên tòa xử Dương Nhất Dân đều kinh ngạc khi thấy “ông chủ” Dương vốn rất điềm tĩnh, chững chạc, uy nghiêm trước kia, nay lại khóc lóc sướt mướt suốt 9 tiếng rưỡi xét xử với một thái độ ăn năn tột độ. Với 22 cáo trạng, Nhất Dân bị quy kết tội nhận hối lộ tới hơn 40 lần, trị giá lên tới gần 1,26 triệu tệ. Do vụ án quá phức tạp và dính dáng tới nhiều người, phiên tòa kéo dài từ 8 giờ 30 sáng tới 7 giờ tối cùng ngày 21.12 và chỉ nghỉ giải lao đúng 1 giờ đồng hồ.

Việc Nhất Dân suy sụp và hoảng loạn bất thường, khác hẳn thái độ bình tĩnh dù buồn bã của những bị cáo khác khiến nhiều người cho rằng ông đã đóng kịch. Luật sư của Nhất Dân liên tục phủ nhận các bằng chứng vì cho rằng thân chủ mình không hề nhận trực tiếp tiền hối lộ từ các CLB, mà chỉ nhận những món quà tình nghĩa của người thân quen vào các dịp không dính dáng tới công việc như vợ ốm, con học đại học, nhà có giỗ chạp…

Tuy nhiên “những người thân quen” này lại có quan hệ thân mật khó giải thích với các CLB và các quan chức trong LĐBĐ nước này. Chẳng hạn vào năm 2007, Nhất Dân tiến cử một HLV nước ngoài cho đội Á Thái Trường Xuân. Để đáp nghĩa, một người trung gian đã tặng ông món tiền lớn. Người tặng không phải là thành viên của bất kỳ CLB bóng đá nào, mà là Quách Phong - ông chủ một công ty ở Bắc Kinh. Cũng chính Quách Phong đích thân hối lộ 700.000 tệ của đội Thân Hoa Thượng Hải cho Trương Kiện Cường trước đó.

Vụ xét xử Nhất Dân có chiều bế tắc vì không có bằng chứng và nhân chứng cụ thể. Nhân chứng quan trọng nhất là Phó chủ nhiệm Trung tâm bóng đá tỉnh Sơn Đông Mã Khôn - người được cho là đưa tiền trực tiếp cho Nhất Dân - lại đột ngột bị tai nạn xe hơi năm 2008, khiến không có người đối chứng. Luật sư cũng cho biết hơn một năm qua, Nhất Dân rất suy sụp về tinh thần và không chịu gặp người thân. Mỗi lần gặp người thân, ông đều khóc sướt mướt.

Lột mặt nạ

Dương Nhất Dân vốn người An Huy, sinh ngày 23.11.1956, từng làm thủ môn dự bị đội bóng tỉnh này, trình độ thạc sĩ thể thao, từng làm phó chủ nhiệm khoa tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Sau khi chuyển về LĐBĐ Trung Quốc, Nhất Dân được Chủ tịch LĐ Nam Dũng tin tưởng giao các trọng trách lớn: Giám đốc Ban Kỹ thuật (1993) và Chủ nhiệm Ban Thi đấu của LĐBĐ (2000), có quyền tham gia và quản lý tất cả lĩnh vực: tổ chức giải, giám sát, trọng tài, các đội tuyển nam, nữ… Lợi dụng quyền lực, Nhất Dân nhanh chóng biến thành cánh tay mặt đắc lực của Nam Dũng, giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đó có nhiều chuyện tiêu cực và tham nhũng, từng được nhiều người trong ngành nể sợ và gọi với biệt hiệu “ông chủ”. Tháng 4.2009, Nhất Dân thay Nam Dũng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty tổ chức giải và cho ra đời cuốn sách Huấn luyện bóng đá do ông viết đã trở thành giáo trình bắt buộc để thi HLV trong các kỳ sát hạch. Trong các tiệm sách ở Tây Đơn, Bắc Kinh có nhiều sách về thể thao do ông này viết. Thế nhưng, những bề nổi đó chỉ là bình phong che đậy những âm mưu trục lợi. Hành vi của Nhất Dân đã bị công an theo dõi và tối 15.1.2010, ông ta đã bí mật “biến mất” cùng Nam Dũng, sau đó “con cá lớn” này đã bị phát hiện và đưa lên thớt.

Nguyễn Lệ Chi

(Theo Tân Hoa xã)