Quang Liêm chiếm ngôi đầu

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Festival cờ vua Tradewise Gibraltar (Anh), khi có thêm chiến thắng ở ván thứ 4 trước kỳ thủ Tây Ban Nha Ivan Salgado Lopez (elo 2.606) sau 42 nước để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Đối thủ của Quang Liêm ở ván đấu thứ 5 là Eduardo Iturrizaga (Venezuela, elo 2.650).

Tại ván 5 vòng tuyển chọn World Cup cờ vua khu vực 3.3 diễn ra ở Philippines, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hòa Laylo Darwin (Philippines), trong khi So Wesley (Philippines) thắng Bayarsaikhan (Mông Cổ). Kết quả này giúp So Wesley leo lên đầu bảng tổng sắp sau 5 ván đấu, tạo khoảng cách 0,5 điểm hơn Trường Sơn. Ở giải nữ, Nguyễn Thị Thanh An củng cố ngôi đầu sau chiến thắng trước đồng đội Phạm Lê Thảo Nguyên, đồng thời tạo khoảng cách 1 điểm so với người xếp nhì Munguntuul Batkhuyag (Mông Cổ).

Hoàng Quỳnh

