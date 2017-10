Quang Liêm thành tỉ phú nhờ chơi cờ vua

Quang Liêm xuất sắc đánh bại Lenderman - Ảnh: Paul Trương Quang Liêm xuất sắc đánh bại Lenderman - Ảnh: Paul Trương

Không thể tuyệt vời hơn bởi với thành tích này, Quang Liêm cầm chắc trong tay 50.000 USD (gần 1,1 tỉ đồng) tiền thưởng đồng thời hướng đến mức thưởng kỷ lục 100.000 USD (gần 2,2 tỉ đồng) nếu vô địch. Chắc chắn Quang Liêm đi vào lịch sử làng thể thao Việt Nam trở thành VĐV đầu tiên đạt giải thưởng kỷ lục cũng là VĐV kiếm tiền nhiều nhất nhờ chơi thể thao.

Trở lại với diễn biến ở vòng bán kết với chút may mắn cho Quang Liêm trong bắt cặp đấu. Anh cùng Yu Yangyi (Trung Quốc, elo 2.721), Lenderman (Mỹ, elo 2.615) có cùng 6 điểm sau vòng loại nhưng chỉ xếp hạng nhì do thua hiệu số phụ so với kỳ thủ Trung Quốc.

Nhờ đó Quang Liêm chỉ đụng phải kỳ thủ xếp hạng 3 là Lenderman trong khi Yu Yangyi đối đầu với Nakamura (Mỹ, elo 2.814) vốn xếp hạng 4 vòng loại nhưng rất mạnh bởi anh hiện xếp hạng 2 thế giới.

Lợi thế tâm lý thoải mái cùng với việc giữ được phong độ cao giúp Quang Liêm giành chiến thắng trước Lenderman sau 54 nước đi. Chỉ cần hòa ở lượt về với bất lợi cầm quân đen (đi sau) là giành quyền vào chung kết nhưng lần nữa Quang Liêm khiến đối thủ “tâm phục” khi giành chiến thắng sau 57 nước đi.

Đối thủ của Quang Liêm ở chung kết không ai khác là Nakamura khi kỳ thủ này chật vật thắng Yu Yangyi sau 4 lượt đấu.