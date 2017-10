Quang Liêm trở lại cuộc đua vô địch

Sau trận thua đáng tiếc ở vòng 1 giải cờ vua vô địch châu Á đang diễn ra tại TP.HCM, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tăng tốc mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp để leo lên tốp dẫn đầu.

Hôm qua, Quang Liêm cầm quân đen có chiến thắng trước Nguyễn Văn Huy sau 43 nước đi. Nhờ đó, từ việc bị các đối thủ mạnh bỏ xa trên bảng xếp hạng, Quang Liêm đã leo lên tốp dẫn đầu với 3 điểm sau 4 ván đấu. Hiện Quang Liêm chỉ thua người xếp hạng nhất Liu Qingnan (Trung Quốc) 0,5 điểm và chính thức trở lại cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. Đối thủ của Quang Liêm ở ván 5 là kỳ thủ UAE Salem Saleh hiện có cùng 3 điểm sau 4 ván đấu.

Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Thanh An cùng Hoàng Thị Bảo Trâm thể hiện phong độ ấn tượng. Sau 4 ván đấu, Thanh An đoạt 3 điểm, tạm xếp hạng nhì kém Kharisma (Indonesia) 1 điểm. Cùng số điểm với Thanh An nhưng thua hệ số phụ, Bảo Trâm tạm xếp hạng 6.

Hoàng Quỳnh