Quý Phước, Kim Tuyến tạo 'mưa vàng'

Hai tuyển thủ quốc gia Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM) không có đối thủ sau 2 ngày thi đấu tại giải bơi vô địch quốc gia (hồ 25 m) diễn ra tại Thừa Thiên-Huế.



Ở ngày đầu tiên, chàng “rái cá” sông Hàn Hoàng Quý Phước mang về cho Đà Nẵng 3 HCV ở cự ly 200 m tự do, 100 m ếch và tiếp sức 400 m tự do. Nguyễn Thị Kim Tuyến cũng giúp TP.HCM cân bằng 3 HCV với Đà Nẵng khi về nhất các cự ly 100 m ếch, 200 m bướm và tiếp sức 800 m tự do. Ở ngày thi đấu thứ 2 hôm qua, Quý Phước tiếp tục không có đối thủ trên đường đua xanh khi giành 3 tấm HCV ở nội dung 50 m tự do, 100 m bướm và tiếp sức 800 m tự do. Kim Tuyến cũng xuất sắc không kém khi đoạt thêm 2 HCV ở nội dung 50 m bướm, 100 m hỗn hợp.

Dù vậy, rất dễ nhận thấy thông số thành tích mà 2 tuyển thủ này đạt được ở giải năm nay không cao so với thành tích họ từng đạt được. Thế nên chẳng lạ khi 2 tuyển thủ này không phá được kỷ lục quốc gia (KLQG) nào. Khá thú vị khi người phá KLQG duy nhất sau 2 ngày tranh tài là VĐV 13 tuổi Trần Thị Hồng Cẩm của đơn vị Long An. Cô phá KLQG ở cự ly 800 m nữ với thành tích 9 phút 1 giây 55 (kỷ lục cũ 9 phút 2 giây 36).

Giải đấu vắng mặt khá nhiều ngôi sao của làng bơi Việt Nam do Nguyễn Thị Ánh Viên bận tập huấn tại Mỹ, Trần Duy Khôi, Phan Gia Mẫn bận thi đấu giải quốc tế tại Singapore để lấy chuẩn Olympic trẻ. Trường hợp khác, nhà vô địch SEA Games Lâm Quang Nhật (TP.HCM) vắng mặt vì bị ngã xe đạp, gãy tay.

