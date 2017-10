Quý Phước ngập trong niềm vui

(TNO) "Hot boy" 20 tuổi làng bơi Việt Nam Hoàng Quý Phước vui ngất ngây sau “chiến tích” sưu tầm đủ bộ Vàng-Bạc-Đồng tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á đang diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc).

Quý Phước đã sưu tập đủ bộ huy chương tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á

Xác định “tung đòn quyết định” ở cự ly 100m tự do khi chấp nhận bỏ thi cự ly 100m hỗn hợp, tay bơi Đà Nẵng đã thành công như mong đợi khi vượt qua đối thủ Trung Quốc để cán đích đầu tiên.

Ở 2 ngày thi đấu trước đó, Quý Phước cũng kịp đoạt HCB cự ly 200m tự do, HCĐ cự ly 100m bướm. Việc dồn trọng tâm “đánh vàng” vào cự ly 100m tự do là tính toán sáng suốt của ban huấn luyện, đặc biệt là chuyên gia Noel Bertwislte (Úc).

Vị chuyên gia đã nghiên cứu đối thủ rất kỹ với cơ sở là Quý Phước đã về hạng nhì cự ly 200m tự do nên cơ hội giành thành tích cao hơn ở 100m tự do cũng tăng lên. Tuy nhiên quan trọng là bản thân chàng “rái cá” sông Hàn đã chứng minh rằng khi nỗ lực đến tận cùng, thành quả sẽ đến. Đó là khi anh vượt thoát khỏi sự so kè của kình địch đến từ Trung Quốc để chiến thắng trong gang tấc.



Quý Phước ăn mừng cùng đồng đội và ban huấn luyện - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau chiến thắng tưng bừng trên, Hoàng Quý Phước cùng đồng đội có một đêm mất ngủ vì vui. Cả đội đi ăn mừng ngay trên đất Hàn bằng việc đón xe buýt ra quán và tự thiết đãi cho mình bằng vài món ngon Hàn Quốc.

Niềm vui rồi cũng qua nhanh bởi lẽ ngày mai, ngay sau khi về Việt Nam, Quý Phước tiếp tục lao vào guồng quay tập luyện mới nhằm chuẩn bi cho SEA Games 27 diễn ra cuối năm tại Myanmar cùng các giải quốc tế khác.

