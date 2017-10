Quyền Anh sẽ là môn trọng điểm

Có lẽ bức xúc lớn nhất là cho đến nay, việc thành lập Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam sau hơn nửa thập kỷ chờ đợi vẫn chưa trở thành hiện thực, do vậy đã không huy động được sự đóng góp của các nguồn lực xã hội. Thế nên, quyền Anh VN luôn lúng túng và phát triển chậm so với các môn khác khi bước ra vũ đài quốc tế cấp đội tuyển. Nhiều tay đấm triển vọng do không được đầu tư nên kỹ thuật, chiến thuật của họ không tiến bộ bao nhiêu. Như Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Văn An từng giành HCV trẻ châu Á 2004 và 2007; Ngô Thị Phương lên ngôi vô địch tại ASIAN Indoor Games 3.2009, ngày càng mờ nhạt, thậm chí mất hút trên bảng thành tích của làng đấm bốc nghiệp dư quốc tế.



Quyền Anh VN cần phải chăm chút tài năng tốt hơn - Ảnh: Hồng Long

Ông Vũ Đức Thịnh, Trưởng bộ môn quyền Anh, Tổng cục TDTT, cho biết: “Mới đây Tổng cục TDTT xác định đây là một trong 10 môn trọng điểm từ nay đến năm 2020, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao chế độ dinh dưỡng, tăng cường cọ xát để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, cuối năm ra đời liên đoàn và quan trọng là phải có môi trường đào tạo tốt để VĐV chắp cánh cao hơn”.

H.Bách