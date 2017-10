Rắc rối chuyển nhượng

Giành chiến thắng trong “phi vụ” có được chữ ký của tiền đạo số 1 VN Lê Công Vinh cách đây vài tháng, nhưng bầu Kiên của CLB bóng đá Hà Nội lại “thất bại” trước bầu Trường vì đã không giữ được chân cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Vũ Như Thành.

Bầu Kiên bị “việt vị”

Cuối mùa giải 2011, khi Ninh Bình đang ở tình thế “nước sôi lửa bỏng”, Thành xin HLV Nguyễn Văn Sỹ nghỉ phép ít hôm nhưng anh chàng lặn một hơi không sủi tăm. Bầu Trường ra lệnh sa thải khẩn cấp. Sau đó ít bữa, Thành lên báo, thanh minh mình không trốn nợ nhưng vẫn phải rũ áo ra đi. “Lang thang” khắp nơi, tưởng không có chỗ dung thân thì HLV Nguyễn Thành Vinh và bầu Kiên quyết định thu nạp Thành vì đội bóng thủ đô vừa sáp nhập đang thiếu người. Ít tháng thử việc, hợp đồng giữa đôi bên sắp được ký thì đùng một cái, bầu Trường lại xuất hiện!

HLV Nguyễn Thành Vinh kể: “Bầu Kiên đã định trả cho Thành một khoản tiền đúng giá trị thật của cầu thủ và cũng là con số tiền tỉ. Nhưng bầu Trường gọi lại Thành vì cậu ta còn 2 năm hợp đồng với Ninh Bình. Khoản tiền bầu Trường đưa ra chỉ cao hơn một chút so với giá của bầu Kiên nhưng cũng khiến Thành phải suy nghĩ lại. Tôi không trách Thành vì có thể cậu ta cần ngay một khoản để làm nhiều việc, trong đó có lập gia đình. Trước khi trở về CLB cũ, Thành gặp tôi nói cháu rất muốn ở lại nhưng xin mọi người thông cảm. Tôi cũng đã tâm sự với Thành, thời gian qua, Thành tiến bộ rất nhiều về thái độ tập luyện và thể lực cũng khá hơn trước nên được bầu Kiên đánh giá rất cao. Tôi cũng nói thẳng thắn rằng vì cái lợi trước mắt thì Thành về Ninh Bình là sự lựa chọn tốt, nhưng giá như Thành ký với bầu Kiên thì tương lai có thể sẽ đảm bảo hơn. Tôi còn bảo Thành, cháu đã có bằng C HLV, nếu cống hiến cho bóng đá Hà Nội, sau này, cố học để lấy thêm bằng A, B để bác kéo lên làm trợ lý. Nhưng Thành dứt khoát quay về với bầu Trường”. Còn chiều qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Ninh Bình cho hay đội bóng cố đô sẽ giữ nguyên mức lương cao cho Thành (40 triệu đồng/tháng) và chỉ mong Thành ổn định tư tưởng.

Quốc Vượng tái xuất

Chuyện của Thành là do chính anh quyết định, nhưng cũng là “tức nhau tiếng gáy” giữa các ông bầu. Nhưng chuyện của tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh trước đó thì lại do quá tin vào “cò” khi mà lãnh đạo Sài Gòn FC chưa đặt bút ký hợp đồng, nên cuối cùng Quang Thanh phải quay lại CLB cũ Becamex Bình Dương trong con mắt không lấy gì làm vui vẻ của đồng đội cũ.

Trường hợp của Lê Sỹ Mạnh cũng tương tự Quang Thanh. Anh kiên quyết đòi ra đi buộc lãnh đạo Sài Gòn FC phải “bật đèn xanh” cho đàm phán đội khác nhưng cựu tiền đạo của đội tuyển VN sau khi làm việc với Thanh Hóa đã không chấp nhận mức lương 30 triệu đồng/tháng, nên ngày 19.12 để kịp có tên đăng ký mùa bóng mới, Mạnh buộc trở lại Sài Gòn FC. Dù CLB “thiếu gia” mới vẫn dang rộng tay đón, nhưng khỏi phải nói Sỹ Mạnh ê chề thế nào vì tâm lý của người muốn ra đi làm sao có thể sát cánh tốt với môi trường cũ.

Vắng bóng khá lâu trên sân cỏ nhưng cái tên Quốc Vượng vẫn có sức hút nhất định. Sau biến cố đời người tại SEA Games 23, số phận Vượng long đong vất vả. May mắn cho Vượng là đã được bầu Thụy cưu mang nhưng do thái độ sinh hoạt không tốt nên anh đã tự đánh mất mình trong mắt nhiều người. Cho đến một ngày đầu tháng 10.2011, “Thấy Vượng vất vưởng ở Nghệ An, tôi kéo Vượng về CLB Thanh Hóa và rất mừng khi cậu ta chịu khó tập luyện, không chơi bời như trước. Chúng tôi đồng ý chi 200 triệu đồng để Vượng thanh lý hợp đồng với Sài Gòn Xuân Thành. Vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là sở trường của Vượng và mặc dù chuyên môn mới chỉ đáp ứng được khoảng 80% nhưng Vượng chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu mùa năm nay” - HLV Triệu Quang Hà nói. Mỗi tháng, Vượng được nhận 30 triệu đồng tiền lương. Ngoài ra Thanh Hóa ký hợp đồng với tuyển thủ quốc gia Ethiopia Firku Tefera (phí chuyển nhượng 80.000 USD, tiền lương 7.000 USD) để thay cho tiền đạo Omar của Senegal bị cấm thi đấu toàn cầu vì dính đến bán độ.

Hôm qua, Trưởng ban Kiểm soát VPF Lê Tiến Anh cho biết: “VPF trong giai đoạn đầu mới thành lập cần phải đoàn kết và tạo điều kiện cho tất cả mọi thành viên tham gia VPF có sân chơi hợp lý. Một số ý kiến cho rằng bầu Hiển đang sở hữu 2 đội bóng trong cùng một hạng, cần phải rút bớt một. Theo tôi, đặt vấn đề này ra trong lúc này là không nên mà cần có lộ trình để giải quyết. Chúng ta cần cổ vũ cho các doanh nghiệp tham gia bóng đá, cần phát huy mời gọi những người tâm huyết đến với sân chơi chuyên nghiệp. Bản thân anh Đỗ Quang Hiển cũng là người đầu tư nghiêm túc cho bóng đá Việt Nam nên đừng vì thế mà nảy sinh rắc rối mới”. (T.K)

Lan Phương